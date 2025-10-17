Teljesen kiváltják a rezsit a vasi faluban

- Nemesbődön az idősek napján a Versenyképes járások program települést érintő támogatását is bejelenthettem. Az eseményen a tiszteletem kifejezése mellett igyekeztem besegíteni a felszolgálásba és egy jó beszélgetésre is sor került. Köszönöm a biztatást! Közös ügyünk: Nemesbőd! - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint Zsizsik Katalin Nemesbőd polgármestere

Fotó: Koszorú Mihály

Zsizsik Katalin, Nemesbőd polgármestere részletezte, a hétmillió forint támogatásnak köszönhetően teljes egészében megújuló formában látják el a közös önkormányzati hivatal energiaellátását. A napelemek már üzemelnek, az hőszivattyús rendszert is hamarosan beüzemelik. Így már ezen télen jelentősen csökken a település rezsije. Éves szinten mintegy 1,5 millió forint megtakarítást jelent. Ezt az összeget pedig Nemesbőd javára fordíthatják.