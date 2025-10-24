19 perce
10 temetői költség, amire kevesen gondolnak
A végtisztesség megadásával nem értek véget a temető kiadások. A legmagasabb temetői költségek a sírhely gondozásánál és a sírhely megváltásakor merülnek fel.
Sokan évente csak egyszer, mindenszentekkor, vagy halottak napján látogatnak ki a temetőbe, ilyenkor a legtöbben virágokkal, koszorúkkal temetői mécsesekkel érkeznek, amelyek költsége a néhány száz forinttól a pár ezer forintig terjed. Ezek a temetői költségek többnyire tervezettek és legtöbbünk számára vállalhatóak. Vannak temetők, ahol a gépjárművel történő behajtásért is fizetni kell pár száz forintot, ennek a kifizetése sem szokott gondot okozni, hanem többen ilyenkor szembesülnek szeretteik sírjának állapotával, és bizony egy elhanyagolt sírhely rendbetételének már tetemes költségei vannak.
Amikor valaki elveszíti egy családtagját, éppen elég foglalkoznia a temetéssel, értelemszerűen legnagyobb, több százeres, akár milliós költsége is ennek van. Az idő előrehaladtával aztán számos olyan tennivaló akad a temetőben, amire elsőre nem is gondolnánk, ezek közül néhány ráadásul rendkívül drága. Vasi temetkezési cégek árai között böngésztünk és 10 olyan temetői szolgáltatást gyűjtöttünk össze, amelyek több tíz, vagy több százezer forintos kiadást jelentenek a családoknak.
Temetői költségek:
- Egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás: 6-7 ezer forint
- Koszorú leszedés: 8-9 ezer forint
- Sírgondozás: 10-13 ezer forint (havonta)
- Sírbeültetés: 19-23 ezer forint (alkalmanként)
- Sírrendezés: 40-45 ezer forint
- Síremlék tisztítás: 40-50 ezer forint
- Sírhely megváltása 25 évre: 44-90 ezer forint
- Síremlék bontás: 60-65 ezer forint
- Síremlék helyreállítás: 65-75 ezer forint
- Kriptahely 100 évre: 230-330 ezer forint