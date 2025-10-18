Erdőtüzet oltottak, viharkárokat számoltak fel a Kőszegi-hegységben - fotók

A terepgyakorlaton és az azt követő workshopon 17 szervezet működött közre. A kárfelszámolásban a szombathelyi, a sárvári, a körmendi hivatásos tűzoltók mellett a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat állománya és önkéntes tűzoltók Bozsokról, Velemből, Kőszegszerdahelyről, Cákról, Nemescsóból, Peresznyéről, Kőszegről, Vépről és Szombathelyről, Harkáról, valamint osztrák mentőerők Rohoncról vettek részt.

Terepgyakorlat a Kőszegi-hegységben

Forrás: Unger Tamás

Terepgyakorlat a Kőszegi-hegységben

A feladatokba több társ-, és együttműködő szervezetet is bevontak, így a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-t, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászt és a Bük Települési Önkéntes Mentőcsoportot is.

A gyakorlat célja az volt, hogy a kárfelszámolásban részt vevők felkészüljenek az aszályos idő miatt kialakuló erdőtüzek elleni védekezésre és a viharos időjárás következményeinek elhárítására. Emellett fontos célkitűzése volt a drón alkalmazása, új tűzoltástechnikai módszerek és a tűzoltási eszközök magyarországi interpretálása, valamint olyan javaslatok kidolgozása, amit később a mentési feladatok javítására lehet fordítani.

A feltételezett helyzet: fakidőlések, vezetékszakadások

A káresemények felszámolása ez esetben is egy feltételezett helyzetre épült, amely szerint a hetek óta tartó aszályt hidegfronti betörés követte, melynek hatására fakidőlések, vezetékszakadások és tetősérülések alakultak ki a térségben. Az Asztal-kő közelében erdőtűz pusztított, az erős szél következtében pedig a lángok koronaégésbe is átmentek. A helyszín megközelítését az útra dőlt fák nehezítették.

Szakszerűen hajtották végre a feladatokat

A tűzoltók a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat egyaránt szakszerűen, a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hajtották végre. A tájékozódásban és a helyszínek megközelítésében az erdészet és a nemzeti park igazgatóság munkatársai, a logisztikai feladatokban pedig a karitász tagjai és a Büki Települési Mentőcsoport egysége segítette munkájukat. Az önkéntes mentőszervezet a gyakorlaton a rárótt feladatokat precízen, szakszerűen teljesítette, ezért a minősítő bizottság a látottakat megfeleltre értékelte. A büki településsel együtt így már 76 önkéntes települési mentőszervezet áll készenlétben, hogy a baj óráiban segítsék a hivatásos egységek munkáját.