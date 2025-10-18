október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minősült a Bük Települési Önkéntes Mentőcsoport

1 órája

Erdőtüzet oltottak, viharkárokat számoltak fel a Kőszegi-hegységben - fotók

Címkék#terepgyakorlat#vas katasztrófavédelmi#workshop#Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Az Interreg Central Europe LOCALIENCE projektben terepgyakorlatra és transzfer workshopra, valamint a gyakorlat keretében Bük Települési Önkéntes Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlatára került sor szombaton a Kőszegi-hegységben.

Vaol.hu
Erdőtüzet oltottak, viharkárokat számoltak fel a Kőszegi-hegységben - fotók

Forrás: Unger Tamás

A terepgyakorlaton és az azt követő workshopon 17 szervezet működött közre. A kárfelszámolásban a szombathelyi, a sárvári, a körmendi hivatásos tűzoltók mellett a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat állománya és önkéntes tűzoltók Bozsokról, Velemből, Kőszegszerdahelyről, Cákról, Nemescsóból, Peresznyéről, Kőszegről, Vépről és Szombathelyről, Harkáról, valamint osztrák mentőerők Rohoncról vettek részt. 

Terepgyakorlat a Kőszegi-hegységben
Terepgyakorlat a Kőszegi-hegységben
Forrás: Unger Tamás

Terepgyakorlat a Kőszegi-hegységben

A feladatokba több társ-, és együttműködő szervezetet is bevontak, így a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-t, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászt és a Bük Települési Önkéntes Mentőcsoportot is. 

A gyakorlat célja az volt, hogy a kárfelszámolásban részt vevők felkészüljenek az aszályos idő miatt kialakuló erdőtüzek elleni védekezésre és a viharos időjárás következményeinek elhárítására. Emellett fontos célkitűzése volt a drón alkalmazása, új tűzoltástechnikai módszerek és a tűzoltási eszközök magyarországi interpretálása, valamint olyan javaslatok kidolgozása, amit később a mentési feladatok javítására lehet fordítani. 

A feltételezett helyzet: fakidőlések, vezetékszakadások

A káresemények felszámolása ez esetben is egy feltételezett helyzetre épült, amely szerint a hetek óta tartó aszályt hidegfronti betörés követte, melynek hatására fakidőlések, vezetékszakadások és tetősérülések alakultak ki a térségben. Az Asztal-kő közelében erdőtűz pusztított, az erős szél következtében pedig a lángok koronaégésbe is átmentek. A helyszín megközelítését az útra dőlt fák nehezítették. 

Szakszerűen hajtották végre a feladatokat

A tűzoltók a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat egyaránt szakszerűen, a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hajtották végre. A tájékozódásban és a helyszínek megközelítésében az erdészet és a nemzeti park igazgatóság munkatársai, a logisztikai feladatokban pedig a karitász tagjai és a Büki Települési Mentőcsoport egysége segítette munkájukat. Az önkéntes mentőszervezet a gyakorlaton a rárótt feladatokat precízen, szakszerűen teljesítette, ezért a minősítő bizottság a látottakat megfeleltre értékelte. A büki településsel együtt így már 76 önkéntes települési mentőszervezet áll készenlétben, hogy a baj óráiban segítsék a hivatásos egységek munkáját. 

Terepgyakorlat a Kőszegi-hegységben

Fotók: Unger Tamás

Transzfer workshop a Hörmann-forrásnál 

A feladatok végrehajtását egy transzfer workshop követte a Hörmann-forrás közelében felállított sátornál, ahol Kiss Péter tűzoltó alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője, egyben a projekt szakmai vezetője a projektben kidolgozott Extrém Időjárás Katalógust mutatta be. A tűzvédelmi eljárásrendekben való új módszerek alkalmazásáról Egyed László tűzoltó alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, a projekt tűzvédelmi munkacsoport vezetője beszélt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu