Ezt a gyerekeknek készült terméket azonnal visszahívták a hatóságok

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025. október 22-én termékvisszahívást rendelt el egy gyerekeknek készült tányéralátét miatt.

Termékvisszahívást rendeltek el

Az NKFH tájékoztatása szerint a vizsgálatok során a termékből egészségre ártalmas mennyiségű ftalát oldódott ki, ami miatt sürgősen ki kellett vonni a forgalomból. A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy ha ilyen azonosítójú tányéralátétet vásároltak, azt ne használják tovább, és lehetőség szerint vigyék vissza a vásárlás helyére.

Mik azok a ftalátok?

A ftalátok olyan vegyületek, amelyeket gyakran alkalmaznak műanyagok lágyítására, ám egyes típusai hosszú távon károsíthatják a hormonrendszert, különösen gyermekek és várandós nők esetében.

Az nnk.gov.hu arról írt, hogy a ftalátok káros hatásának következtében az Európai Unióban számos ftalát már nem lehet műanyag árucikkekben, gyermekjátékokban, élelmiszerrel érintkező műanyagokban, illetve kozmetikumokban.

A szabályozás kiemelt jelentőségű a sokrétű felhasználás miatt is, és ugyan a fenti szabályozás következtében az újonnan előállított termékek már nem tartalmazhatnak ftalátokat, de előfordulhatnak még régebben gyártott, valamint az Unión kívülről származó termékekben is.

