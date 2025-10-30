33 perce
Kedvenc ásványvizet vontak ki a forgalomból
Szénsavmentes ásványvizet hívtak vissza a boltokból a fogyasztóvédők, mert szennyeződést mutattak ki benne. A termékvisszahívás az Auchan egyik saját márkás ásványvizét érinti.
Az áruházlánc önellenőrzése nyomán derült fény arra, hogy olyan szennyeződést tartalmaz az egyik szénsavmentes ásványvíz, hogy termékvisszahívást kell elrendelni. Az érintett tételt azonnal visszahívták az Auchan boltokból és azt kérik, hogy aki vet belőle, ne fogyassza el - írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Termékvisszahívás: ez a szénsavmentes ásványvíz került le a polcokról
Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki. A hibás termékeket visszagyűjtötték és kivonták a forgalomból. Az Auchan ásványvíz ugyanis olyan szennyeződést tartalmaz, ami veszélyes lehet.
Az érintett termék adatai:
Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
