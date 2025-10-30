Kedvenc ásványvizet vontak ki a forgalomból

Az áruházlánc önellenőrzése nyomán derült fény arra, hogy olyan szennyeződést tartalmaz az egyik szénsavmentes ásványvíz, hogy termékvisszahívást kell elrendelni. Az érintett tételt azonnal visszahívták az Auchan boltokból és azt kérik, hogy aki vet belőle, ne fogyassza el - írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: ez a víz veszélyes lehet

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Termékvisszahívás: ez a szénsavmentes ásványvíz került le a polcokról

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki. A hibás termékeket visszagyűjtötték és kivonták a forgalomból. Az Auchan ásványvíz ugyanis olyan szennyeződést tartalmaz, ami veszélyes lehet.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.