Vegyszer került egy savanyúságba, vigyázzon ha vett belőle, mérgező

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fekete fokhagyma termékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül termékvisszahívást rendeltek el a fermentált fokhagymára.

Termékvisszahívás: ezt a fokhagymát hívták vissza a forgalomból

Termékvisszahívás: ez a fokhagyma veszélyes

A fogyasztóvédelem felvette a kapcsolatot az érintett magyar vállalkozással, a Thaiturizmus Kft-vel, aki a hazai üzletekben forgamazta a szennyezett fokhagymát. A vállalkozás, saját hatáskörben azonnal visszahívta a kifogásolt tételeket. A vegyszerrel szennyezett fokhagymát már nem lehet kapni, de aki ilyet vásárolt, vigyázzon vele és ne egye meg.

A visszahívott termék adatai:

Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

Márka: Golden Lion

Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

Lot szám: 20250446_011

A termék származási helye: Kína

Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Fontos, hogy ha ezzel a tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, azt ne fogyassza el!

Mi az a fekete fokhagyma?

A fekete fokhagyma nem egy fajtája a fokhagymának, hanem egy speciálisan feldolgozott - fermentált - fokhagyma. A fermentálástól kapja a színét, mivel 60–90 fokon, magas páratartalom mellett érlelik több héten vagy hónapon át a hagymákat. Ettől fokhagyma íze karamelles, édeskés lesz. Ráadásul a szaga is enyhül és nem lesz tőle rossz a lehelet. A fermentálásnak köszönhetően még több antioxidánst tartalmaz, mint a nyers fokhagyma és ugyanúgy gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatású, mint a nyers.

Honnan származik a fekete fokhagyma?

Ázsiában népszerű. Koreában, Japánban és Kínában is sokat használják a konyhában. Amióta a fermentálás és az ázsiai konyha is ekkora divat lett Európában, mint az elmúlt években, egyre jobban elterjedt. A fine dining világban, Michelin-csillagos éttermekben, nagyon felkapott lett: fekete fokhagyma aioli, fekete fokhagymás vaj, mártásokban, de akár desszertekben csokoládéval kombinálva.