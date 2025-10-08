30 perce
Vegyszer került egy savanyúságba, vigyázzon ha vett belőle, mérgező
Veszélyes terméket találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal termékvisszahívást rendelt el: egy fermentált fokhagyma termékben találtak veszélyes növényvédőszert.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fekete fokhagyma termékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül termékvisszahívást rendeltek el a fermentált fokhagymára.
Termékvisszahívás: ez a fokhagyma veszélyes
A fogyasztóvédelem felvette a kapcsolatot az érintett magyar vállalkozással, a Thaiturizmus Kft-vel, aki a hazai üzletekben forgamazta a szennyezett fokhagymát. A vállalkozás, saját hatáskörben azonnal visszahívta a kifogásolt tételeket. A vegyszerrel szennyezett fokhagymát már nem lehet kapni, de aki ilyet vásárolt, vigyázzon vele és ne egye meg.
A visszahívott termék adatai:
Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
Márka: Golden Lion
Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
Lot szám: 20250446_011
A termék származási helye: Kína
Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom
Fontos, hogy ha ezzel a tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, azt ne fogyassza el!
Mi az a fekete fokhagyma?
A fekete fokhagyma nem egy fajtája a fokhagymának, hanem egy speciálisan feldolgozott - fermentált - fokhagyma. A fermentálástól kapja a színét, mivel 60–90 fokon, magas páratartalom mellett érlelik több héten vagy hónapon át a hagymákat. Ettől fokhagyma íze karamelles, édeskés lesz. Ráadásul a szaga is enyhül és nem lesz tőle rossz a lehelet. A fermentálásnak köszönhetően még több antioxidánst tartalmaz, mint a nyers fokhagyma és ugyanúgy gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatású, mint a nyers.
Honnan származik a fekete fokhagyma?
Ázsiában népszerű. Koreában, Japánban és Kínában is sokat használják a konyhában. Amióta a fermentálás és az ázsiai konyha is ekkora divat lett Európában, mint az elmúlt években, egyre jobban elterjedt. A fine dining világban, Michelin-csillagos éttermekben, nagyon felkapott lett: fekete fokhagyma aioli, fekete fokhagymás vaj, mártásokban, de akár desszertekben csokoládéval kombinálva.
Miért egészséges a fermentálás?
A fermentált ételek tele vannak probiotikumokkal, amik segítik a bélflóra egyensúlyát és segítik az emésztést. A fermentálás lebontja azokat az anyagokat, amelyek nyersen puffadást vagy emésztési problémát okozhatnának. A bélrendszerünk az immunrendszerünk központja — ha a bélflóra egészséges, az ellenálló képességünk is erősebb.
Ájulást, szívritmuszavart is okozhat a gyerekek egyik kedvenc itala - kivonták a forgalombólA jégkása veszélyes lehet. Az egyik népszerű fajtájában a megengedettnél több glicerint találtak, azonnal termékvisszahívás lett belőle.
Sajtokat vontak ki a forgalomból, agyhártyagyulladást is okozhatnak