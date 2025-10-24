Karácsonyi támogatásról és fejlesztésekről döntenek, de kártérítés is szóba esett a vasi város testületi ülésén

Testületi ülést tartanak október 30-án, csütörtökön Répcelakon.

A répcelaki testületi ülések fontos témák kerülnek napirendre

Az ülésen napirendre kerül a karácsonyi támogatás és lesz beszámoló a folyamatban lévő beruházások és felújítások állásáról. A képviselők döntenek helyiségek biztosításáról - a Répcelak Városi Bányász Horgász Egyesület, a Répcelakért Közhasznú Egyesület nyújtott be igényt. Támogatást kaphat a városüzemeltetési kft. egy elektromos kisbuszra és a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség a répcelaki evangélikus templom ablakainak felújítására. Az E.ON áramszolgáltató a Danube InGrid projektjében 22 kV-os magasfeszültségű vezetéket telepít a Répcelak-Beled vonalon, ezzel együtt vállalta az érintett területek tulajdonosainak kártérítését is – két helyszín esetében fogadhat el kártérítési összeget az önkormányzat.