1 órája
Karácsonyi támogatásról és fejlesztésekről döntenek, de kártérítés is szóba esett a vasi város testületi ülésén
Karácsonyi támogatás, folyamatban lévő fejlesztések, helyiségek és támogatások biztosítása, kártérítés – ezek a témák kerülnek a kép-viselő-testület elé. Répcelakon jövő csütörtökön tartanak testületi ülést.
Testületi ülést tartanak október 30-án, csütörtökön Répcelakon.
Testületi ülés: támogatások, fejlesztések, kártérítések a napirenden Répcelakon
Az ülésen napirendre kerül a karácsonyi támogatás és lesz beszámoló a folyamatban lévő beruházások és felújítások állásáról. A képviselők döntenek helyiségek biztosításáról - a Répcelak Városi Bányász Horgász Egyesület, a Répcelakért Közhasznú Egyesület nyújtott be igényt. Támogatást kaphat a városüzemeltetési kft. egy elektromos kisbuszra és a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség a répcelaki evangélikus templom ablakainak felújítására. Az E.ON áramszolgáltató a Danube InGrid projektjében 22 kV-os magasfeszültségű vezetéket telepít a Répcelak-Beled vonalon, ezzel együtt vállalta az érintett területek tulajdonosainak kártérítését is – két helyszín esetében fogadhat el kártérítési összeget az önkormányzat.