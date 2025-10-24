október 24., péntek

Salamon névnap

Ülés

27 perce

Karácsonyi támogatásról és fejlesztésekről döntenek, de kártérítés is szóba esett a vasi város testületi ülésén

#képviselő-testületi ülés#testületi ülés#Répcelak

Karácsonyi támogatás, folyamatban lévő fejlesztések, helyiségek és támogatások biztosítása, kártérítés – ezek a témák kerülnek a kép-viselő-testület elé. Répcelakon jövő csütörtökön tartanak testületi ülést.

Polgár Patrícia

Testületi ülést tartanak október 30-án, csütörtökön Répcelakon.

A répcelaki testületi ülések fontos témák kerülnek napirendre
Forrás: Illusztráció/Facebook/Répce TV

Testületi ülés: támogatások, fejlesztések, kártérítések a napirenden Répcelakon

Az ülésen napirendre kerül a karácsonyi támogatás és lesz beszámoló a folyamatban lévő beruházások és felújítások állásáról. A képviselők döntenek helyiségek biztosításáról - a Répcelak Városi Bányász Horgász Egyesület, a Répcelakért Közhasznú Egyesület nyújtott be igényt. Támogatást kaphat a városüzemeltetési kft. egy elektromos kisbuszra és a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség a répcelaki evangélikus templom ablakainak felújítására. Az E.ON áramszolgáltató a Danube InGrid projektjében 22 kV-os magasfeszültségű vezetéket telepít a Répcelak-Beled vonalon, ezzel együtt vállalta az érintett területek tulajdonosainak kártérítését is – két helyszín esetében fogadhat el kártérítési összeget az önkormányzat.

 

