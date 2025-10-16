október 16., csütörtök

Vádemelés

54 perce

Tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre egy teherautó a 8-as főúton: törött a sorompó is, de nem zavarta

#8-as főút#sorompó#vádemelés

Most vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
Tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre egy teherautó a 8-as főúton: törött a sorompó is, de nem zavarta

Forrás: VN-archív

Fotó: Szendi Péter

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatja portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júliusában tehergépkocsival figyelmetlenül közelítette meg a 8. számú főút vasúti átjáróját, nem észlelte a fénysorompó piros jelzését, és nekiment a sorompó csapórúdjának, amit letört. A sofőr ezt követően megállás nélkül elhajtott a helyszínről.

A vádlott megszegte a KRESZ több rendelkezését, mert a vasúti átjáró előtt nem állt meg annak ellenére, hogy a fénysorompó villogó piros jelzést adott, és a félsorompó csapórúdja zárt állapotban volt, valamint a további balesetek elkerülése érdekében nem tett semmit.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

