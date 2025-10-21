21 perce
Balatoni Katalin: Tiltsuk be ezt a kifejezést az oktatásban!
"Komolyan mondom, hogy tiltsuk be ezt a kifejezést az oktatásban" - tette közzé dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos közösségi oldalán a napokban.
A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos közösségi oldalán fejtette ki, miért tiltaná a "nem így szoktuk" kifejezés, válasz használatát az oktatásban. Szerinte az elveszi és megöli a motivációt. Azt javasolta: tiltsuk be ezt a kifejezést az oktatásban!
Tiltsuk be ezt a kifejezést!
Évek óta bárhová megyek, ahol pedagógusok, igazgatók, fenntartók vannak, azt kérem, hogy ezt a kifejezést MINDENKI TÖRÖLJE! - írta dr. Balatoni Katalin, majd kérését meg is indokolta:
- pályakezdő pedagógusok sokaságának törte félbe pályafutását, nagyon sokan emiatt hagyták el a pályát,
- szorgalmas, tenni akaró pedagógusok veszítették el miatta hitüket, lendületüket és jutottak el a kiégésig,
- gyerekek százezreit foszt meg ez a mondat az új tanulási utaktól, tartalmaktól,
- innovációk százai halnak el…
Azt szeretném:
- ha pályakezdők sokasága bátran bontogathatná szárnyát,
- ha a gyakorló pedagógusok újat vihetnének a mindennapokba,
- ha a gyerekek példát látnának a megújulásra, a kísérletekre, sikerekre, kijavított hibákra,
- ha az a töménytelen mennyiségű innováció ami ott van pedagógusainkba, mind-mind fellobbanhatna… - tette közzé dr. Balatoni Katalin.