Balatoni Katalin: Tiltsuk be ezt a kifejezést az oktatásban!

A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos közösségi oldalán fejtette ki, miért tiltaná a "nem így szoktuk" kifejezés, válasz használatát az oktatásban. Szerinte az elveszi és megöli a motivációt. Azt javasolta: tiltsuk be ezt a kifejezést az oktatásban!

Dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos: tiltsuk be ezt a kifejezést az oktatásban!

Tiltsuk be ezt a kifejezést!

Évek óta bárhová megyek, ahol pedagógusok, igazgatók, fenntartók vannak, azt kérem, hogy ezt a kifejezést MINDENKI TÖRÖLJE! - írta dr. Balatoni Katalin, majd kérését meg is indokolta:

pályakezdő pedagógusok sokaságának törte félbe pályafutását, nagyon sokan emiatt hagyták el a pályát,

szorgalmas, tenni akaró pedagógusok veszítették el miatta hitüket, lendületüket és jutottak el a kiégésig,

gyerekek százezreit foszt meg ez a mondat az új tanulási utaktól, tartalmaktól,

innovációk százai halnak el…

Azt szeretném:

ha pályakezdők sokasága bátran bontogathatná szárnyát,

ha a gyakorló pedagógusok újat vihetnének a mindennapokba,

ha a gyerekek példát látnának a megújulásra, a kísérletekre, sikerekre, kijavított hibákra,

ha az a töménytelen mennyiségű innováció ami ott van pedagógusainkba, mind-mind fellobbanhatna… - tette közzé dr. Balatoni Katalin.

