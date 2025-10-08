Tippeljük meg, hányan férnek el a körmendi Meseházban!

Meglehetősen sejtelmes, de egyben reménykeltő bejegyzést tett közzé dr. Szabó Barna, Körmend város polgármestere. „Tavaly rengeteg érdeklődőt csalogatott a Meseház és a finn Mikulás Körmendre. Idén még nagyobb látogatottságra készülünk!” Mint emlékezetes, a 2024-es adventben a felnőtteknek is, de elsősorban persze a gyerekeknek adott maradandó élményt a találkozás az „igazi Mikulással” és a lenyűgöző karácsonyi díszítések és díszletek látványa.

Mire készülnek idén Körmenden?

Fotó: Szendi Péter