Tippeljük meg, hányan férnek el a körmendi Meseházban!

Címkék#advent#Körmenden#Dr Szabó Barna#Meseház

Vaol.hu

Meglehetősen sejtelmes, de egyben reménykeltő bejegyzést tett közzé dr. Szabó Barna, Körmend város polgármestere. „Tavaly rengeteg érdeklődőt csalogatott a Meseház és a finn Mikulás Körmendre. Idén még nagyobb látogatottságra készülünk!” Mint emlékezetes, a 2024-es adventben a felnőtteknek is, de elsősorban persze a gyerekeknek adott maradandó élményt a találkozás az „igazi Mikulással” és a lenyűgöző karácsonyi díszítések és díszletek látványa.

Mire készülnek idén Körmenden?
Mire készülnek idén Körmenden?
Fotó: Szendi Péter

 

 

