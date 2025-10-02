7 perce
Jelentős csúszással érkezett, s kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Celldömölkön
Celldömölkön tartott utcafórumot Magyar Péter szerdán. A rendezvényre láthatóan kevesen voltak kíváncsiak, ráadásul a hűvös, őszi napon várniuk kellett a Tisza Párt elnökére, aki késve érkezett.
Mindössze néhány tucat ember gyűlt össze a Szentháromság téren szerdán. A celldömölkiek azonban kevés ismerős arcot láttak: a mintegy 9800 lélekszámú kemenesaljai város lakói közül csak páran vettek részt a Tisza Párt rendezvényén.
Várhattak a hidegben, késve érkezett a Tisza Párt elnöke
"Magyar Péter ma csak jelentős csúszással kezdte meg a fórumát Celldömölkön, miután kínosan kevesen jelentek meg a helyszínen. A forrásom szerint az is benne a pakliban, hogy meg sem tartja a rendezvényt — korábban erre több alkalommal is volt példa hasonló esetben" - írta szerdán Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán.
"Végül megjelent Magyar Péter, azonban csak egy rövid és unott beszédet tartott, érzi ő is, hogy kifogyott a lendület a Tiszából, nincsen már meg a lelkesedés iránta. Emiatt van az is, hogy — ahogy az új alelnök fogalmazott — kevés embert találnak, aki elindulna a Tisza színeiben jelöltként.
Szokás szerint a bal felső sarokban látható, már a színpadon állt a fotó készítésekor" - zárta gondolatsorát Deák Dániel.
Ágh Péter: A mi térségünk jellemzője a béke és az összefogás
"Magyar Péter ismét elhozta Vasba a hergelést, a gyűlölködést, az uszítást. A mi térségünk jellemzője a béke és az összefogás. Legyen szó a mindennapokról vagy a közéletről" - közölte Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője Magyar Péter celldömölki fóruma után. Úgy folytatta: "Mellébeszélésével csak a Tisza-adóról igyekezett elterelni a figyelmet, amiről világosan elmondta Tarr Zoltan, a Tisza alelnöke, hogy 'nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk'. Ne feledjük, elég egy rossz döntés és jön a Tisza-adó!
Magyar Péter tehát jött, látott, hergelt és továbbállt. A nyomát is elmosta az eső. Mi itt vagyunk, és ahogy az elmúlt 15 évben, úgy a jövőben is az Észak-Vasban élőkért dolgozunk" - mutatott rá Ágh Péter
