Tízéves a Bejczy utcai kormányablak, nem hiszed el, mennyi ügyet intéztek ott!

2015. október 16-a óta fogadja ügyfeleit a Szombathely, Bejczy utca 1-3. szám alatt található kormányablak. Munkatársaink az elmúlt tíz év során több, mint 715.000 ügyfelet fogadtak, és közel 1.000.000 ügyforgalmat bonyolítottak le - osztotta meg követőivel a hírt a Vas Vármegyei Kormányhivatal csütörtökön.

Fotó: VN-archív

"Tették mindezt türelemmel, segítőkészséggel, kedvességgel, és megfelelő szakmai tudással felvértezve. Áldozatos munkájukat, helytállásukat ezúton is hálásan köszönjük!" - írta posztjában a hivatal.