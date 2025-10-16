október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem semmi

57 perce

Tízéves a Bejczy utcai kormányablak, nem hiszed el, mennyi ügyet intéztek ott!

Címkék#Vas Vármegyei Kormányhivatal#kormányablakban#kormányablak ügyfélforgalom#Bejczy utca

Tízéves jubileumot ünnepel ma a szombathelyi, belvárosi kormányablak. Megdöbbentő, mennyi ügyfélforgalmat bonyolítottak ott az elmúlt egy évtizedben. A Vas Vármegyei Kormányhivatal közösségi oldalán tette közzé.

Vaol.hu

2015. október 16-a óta fogadja ügyfeleit a Szombathely, Bejczy utca 1-3. szám alatt található kormányablak. Munkatársaink az elmúlt tíz év során több, mint 715.000 ügyfelet fogadtak, és közel 1.000.000 ügyforgalmat bonyolítottak le - osztotta meg követőivel a hírt a Vas Vármegyei Kormányhivatal csütörtökön.

Tízéves jubileumot ünnepel a szombathelyi Bejczy utcai kormányablak: csaknem 1 milliós ügyfélforgalmat értek el
Fotó: VN-archív

10 év alatt csaknem 1 milliós ügyfélforgalom a Becjzy utcai kormányablakban 

"Tették mindezt türelemmel, segítőkészséggel, kedvességgel, és megfelelő szakmai tudással felvértezve. Áldozatos munkájukat, helytállásukat ezúton is hálásan köszönjük!" - írta posztjában a hivatal. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu