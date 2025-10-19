október 19., vasárnap

Tökfaragás, sütőtök-kóstolás, vásár

1 órája

Tök jó nap volt a szombathelyi piacon - fotók

Címkék#Szombathely Városi Vásárcsarnok#nagydobosi#Hegedűs László#jubileum

Az ősz legvidámabb programja a szombathelyi piacon – így hirdette vasárnapi tökfaragó napját a Vásárcsarnok. A zongora melletti területen a gyerekekre és a felnőttekre is igazi élmény várt: tökfaragás, sütőtök-kóstolás, vásár és színes őszi hangulat.

Tóth Katalin

Reggel 9 órától várták a csatlakozókat a Szombathely Városi Vásárcsarnok családbarát programjára, a tök jó napra. 

Tök jó nap a Vásárcsarnokban
Győre-Takács Klaudia és kislánya, Emília regisztráltak a tök jó napra. 
Fotó: KSZ

Tök jó nap volt a szombathelyi piacon

Polákovics Marietta, a Vásárcsarnok igazgatója a helyszínen elmondta: a piac ötvenéves jubileuma alkalmából egész évben a figyelem központjába állítják a különböző termékkörök árusait. A Halloweent megelőző időszak a sütőtöké, a dísztöké. A vásárcsarnokban ketten árulnak tököt nagy tételben: Hegedűs Lászlóné, valamint Németh Ramón és az édesanyja – utóbbiak kiállítást rendeztek be dísztökökből. Az általuk termesztett fajtákból ismertetőt-bemutatót készítettek, és a tökfaragós élménynap is a közreműködésükkel valósult meg. 

Tök jó nap a szombathelyi piacon

Fotók: Kóbor Szonja

Aki a közös tökfaragásból kimaradt, az szebbnél szebb dísztökök közül válogathatott, Nagydobosi sütőtököt kóstolhatott és egyedi, kézzel festett tököt is vásárolhatott. Amerre néztünk, szebbnél szebb tököket láttunk mindenhol – ezekben a napokban, hetekben a piacon díszítéshez, sütéshez, főzéshez vagy faragáshoz is találhat bárki kedvére valót. 

 

