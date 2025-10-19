Tök jó nap volt a szombathelyi piacon - fotók

Reggel 9 órától várták a csatlakozókat a Szombathely Városi Vásárcsarnok családbarát programjára, a tök jó napra.

Győre-Takács Klaudia és kislánya, Emília regisztráltak a tök jó napra.

Fotó: KSZ

Tök jó nap volt a szombathelyi piacon

Polákovics Marietta, a Vásárcsarnok igazgatója a helyszínen elmondta: a piac ötvenéves jubileuma alkalmából egész évben a figyelem központjába állítják a különböző termékkörök árusait. A Halloweent megelőző időszak a sütőtöké, a dísztöké. A vásárcsarnokban ketten árulnak tököt nagy tételben: Hegedűs Lászlóné, valamint Németh Ramón és az édesanyja – utóbbiak kiállítást rendeztek be dísztökökből. Az általuk termesztett fajtákból ismertetőt-bemutatót készítettek, és a tökfaragós élménynap is a közreműködésükkel valósult meg.