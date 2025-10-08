október 8., szerda

Egy apró tök, egy nagy mosoly

50 perce

Elrejtett meglepetések Szombathelyen: Éva néni gesztusai a bizonyíték, vannak még jó emberek - videó

Néha elég egy apró kedvesség, hogy teljesen megváltozzon a napod.

Vaol.hu

Éppen az edzőteremtől sétáltunk a szombathelyi Szabadságharcos utcában, amikor egyszer csak ott volt előttünk – egy pici csomag a földön. Kibontottuk, és benne egy kézzel horgolt kis tök volt. Mellette pedig egy üzenet: „Nem vesztem el. Rád vártam, hogy szebbé tegyem a napod.”

Egy apró tök, egy nagy mosoly – és a bizonyíték, hogy vannak még jó emberek.
Fotó: Gáspár Eszter

Abban a pillanatban minden megváltozott. Mosoly, melegség, meghatottság – mert valaki, akit nem is ismerünk, csak azért készítette ezt, hogy örömet adjon egy idegennek. És ez működött. A napunk, ami addig szürke volt, hirtelen tele lett fénnyel. Mert néha tényleg elég egy apró kedvesség ahhoz, hogy emlékezzünk: vannak még jó, figyelmes, szeretettel teli emberek.

Köszönjük, Éva néni!
Ez a kis horgolt tök most már velünk marad egy kedves emlékként arról, hogy a legnagyobb ajándék sokszor a legkisebb dolog.

 

 

