Óriási torlódást okoznak a munkálatok Szombathely belvárosában - fotók

Néhány napja lezárták a szombathelyi Petőfi Sándor utcában a Paragvári utca kereszteződésének közelében a külső forgalmi sávot, emiatt óriási torlódások alakulnak ki a környéken.

Forrás: VN

Nincs ez másként a péntek délutáni csúcsforgalomban sem (képünkön), így akinek erre van dolga a napokban, induljon előbb, vagy válasszon kerülőutat!