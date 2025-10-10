október 10., péntek

Óriási torlódást okoznak a munkálatok Szombathely belvárosában - fotók

Forrás: VN

Néhány napja lezárták a szombathelyi Petőfi Sándor utcában a Paragvári utca kereszteződésének közelében a külső forgalmi sávot, emiatt óriási torlódások alakulnak ki a környéken. 

Forrás: VN

Nincs ez másként a péntek délutáni csúcsforgalomban sem (képünkön), így akinek erre van dolga a napokban, induljon előbb, vagy válasszon kerülőutat!

 

