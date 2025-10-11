Eladó a Tóvendéglő: az ok megvan, a vevő és az ár titok!

Néhány napja már tudható, hogy ismét eladó az egykori Tóvendéglő épülete. Kíváncsiak voltunk a részletes indoklásra és arra, hogy van-e már érdeklődő az épület iránt, ezért megkeresést küldtünk a jelenlegi tulajdonosnak, a Metál Hungária Holding Zrt-nek.

A Tóvendéglő ikonikus épülete sok száz rendezvény otthona volt hosszú éveken át, most ismét eladósorba került Fotó: Kóbor Szonja

A Tóvendéglő hosszú éveken át volt a város ikonikus épülete, amely a 12 év alatt mintegy 600 lakodalomnak, 200 bálnak és számos családi- és vállalati rendezvénynek adott otthont. A vendéglő öt évvel ezelőtt zárt be, az épületet pedig a főként ipari, logisztikai, kereskedelmi csarnokok és sportlétesítmények tetőhéjalásával és homlokzatburkolásával foglalkozó Metál Hungária Holding Zrt. vásárolta meg 2021 januárjában, hogy ott több mint 1 milliárd forint értékű beruházást követően egy új, központi irodát alakítson ki. A cég munkatársai a tervek szerint 2021 végén költöztek volna be az épületbe, ebből végül semmi nem lett, pedig mint az a cég mostani leveléből kiderül, az előkészítési folyamat során a projekt terve és annak többszörös átdolgozása is elkészült.

Az ok, hogy lemondtak az átalakításról és mégis az eladás mellett döntöttek, az az, hogy a cég az elmúlt évek gazdasági és piaci környezetének átalakulására reagálva fejlesztési forrásait a termelési kapacitások bővítésére, technológiai modernizációra és energiahatékonysági beruházásokra összpontosította. Ezzel párhuzamosan a cég üzleti és irányítási tevékenységének jelentős része Budapestre, a vállalat fővárosi irodájába helyeződött át. A Szombathelyen lévő Kárpáti Kelemen utcai iroda elegendőnek bizonyult a helyi feladatok ellátására, ezért a Tóvendéglő épületének további hasznosítása a vállalat működése szempontjából indokolatlanná vált.

A Tóvendéglő épülete megy, a vállalat marad

Mint írták, az értékesítési folyamat lebonyolítását a vállalat ingatlanközvetítő szakmai partner bevonásával végzi, annak részletei a vállalat belső üzleti döntéseinek körébe tartoznak, vagyis sem a lehetséges vevőről (ha van egyáltalán), sem az ingatlan áráról nem kaptunk információt. Azt viszont hangsúlyozták, a cég nem tervezi a költözést, továbbra is elkötelezettek Szombathely és Vas vármegye iránt, hiszen a vállalat mintegy 230 főnek biztosít munkahelyet a régióban, és jelentős szereplőként szeretnének működni a térség gazdaságában a jövőben is.