A legbénább gyorshajtó: négyszer hajtott el ugyanannál a traffipaxnál egy nap alatt

Traffipax: Fejér vármegyében olyan eset történt, ami komolyan elgondolkodtatja az ember, hogyan sikerül valakinek ennyire elbénáznia valamit? A választ ugyan nem tudjuk a kérdésre, de az igen, hogy mennyire kellett a zsebébe nyúlni a sofőrnek.

Traffipaxnál száguldozott a sofőr.

Gyorshajtó a traffipaxnál

A fotó a Fejér vármegyei iváncsai fix traffipaxnál készült. Egyik esetben 50 km/h helyett, közel 100 km/h-val száguldozott a sofőr. A gyorshajtásért hatalmas bírságot kapott.

Ahogy a rendőrség a jelenlegi esettel kapcsolatban fogalmazott: