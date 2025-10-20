9 perce
A legbénább gyorshajtó: négyszer hajtott el ugyanannál a traffipaxnál egy nap alatt
A feol.hu arról számolt be, hogy egy száguldozó sofőrnek egy nap négyszer is sikerült ugyanabba a fix traffipaxba belefutnia egyetlen nap alatt.
Traffipax: Fejér vármegyében olyan eset történt, ami komolyan elgondolkodtatja az ember, hogyan sikerül valakinek ennyire elbénáznia valamit? A választ ugyan nem tudjuk a kérdésre, de az igen, hogy mennyire kellett a zsebébe nyúlni a sofőrnek.
Gyorshajtó a traffipaxnál
A fotó a Fejér vármegyei iváncsai fix traffipaxnál készült. Egyik esetben 50 km/h helyett, közel 100 km/h-val száguldozott a sofőr. A gyorshajtásért hatalmas bírságot kapott.
Ahogy a rendőrség a jelenlegi esettel kapcsolatban fogalmazott:
Egy sofőr nem tanult az első hibájából: kevesebb mint 24 óra alatt négyszer futott bele ugyanabba a fixen kihelyezett traffipaxba, ezzel 410 ezer forintnyi bírságot begyűjtve.