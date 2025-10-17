október 17., péntek

Tényleg sietünk?

1 órája

Centikre a tragédia Szombathelyen, mentőautó elé vágott a türelmetlen sofőr

Címkék#közlekedés#tragédia#mentő

Majdnem baleset lett a türelmetlenségből.

Vaol.hu

A REMEK-MŰ-HELY nevű Facebook oldalon bukkantunk rá egy elszomorító bejegyzésre. A posztban azt írták, hogy csütörtök délelőtt Szombathelyen a Széll Kálmán és Vörösmarty utca kereszteződésében álltak a piros lámpánál mikor az zöldre váltott. A szirénázást egyre közelebbről lehetett hallani, mindenki lassított, megállt. A Széll Kálmán utcáról balra kanyarodó autót BALRÓL hangos dudaszóval megelőzött egy autós és kikanyarodott közvetlenül a száguldó mentőautó elé. Csupán pár másodpercen múlt, hogy nem lett belőle tragédia!

Gyászol a mentőszolgálat. Könnyen lehet tragédia.
Könnyen lehet tragédia.

Tragédia a türelmetlenségből

Sokszor előfordul, hogy sietünk valahova és nem vagyunk elég körültekintőek, aminek könnyen baleset lehet a vége. Ez a történet is azt mutatja, mennyre nem figyelünk oda. Mindenki vezessen óvatosabban, hogy megelőzzük a baleseteket!

