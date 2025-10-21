Tragédia a VAOSZ-pályán

Ma este, a városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztályában a Gravitáció - Ékszíj.hu mérkőzésen tragédia történt. Az Ékszíj egyik játékosa rosszul lett, és a kiérkező mentők sem tudták megmenteni az életét

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség teke szakága és a Vasi Tekesportért Alapítvány már részvétét fejezte ki családnak - lapunk is osztozik a gyászban.