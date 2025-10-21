október 21., kedd

Váratlan

1 órája

Tragédia a VAOSZ-pályán

Tragédia rázta meg Szombathely, Vas vármegyei tekés közösségét: A VAOSZ-pályán mérkőzés közben vesztette életét egy amatőr játékos.

Vaol.hu

Ma este, a városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztályában a Gravitáció - Ékszíj.hu mérkőzésen tragédia történt. Az Ékszíj egyik játékosa rosszul lett, és a kiérkező mentők sem tudták megmenteni az életét

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség teke szakága és a Vasi Tekesportért Alapítvány már részvétét fejezte ki családnak - lapunk is osztozik a gyászban.

 

