Tragédia a VAOSZ-pályán
Tragédia rázta meg Szombathely, Vas vármegyei tekés közösségét: A VAOSZ-pályán mérkőzés közben vesztette életét egy amatőr játékos.
Ma este, a városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztályában a Gravitáció - Ékszíj.hu mérkőzésen tragédia történt. Az Ékszíj egyik játékosa rosszul lett, és a kiérkező mentők sem tudták megmenteni az életét
A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség teke szakága és a Vasi Tekesportért Alapítvány már részvétét fejezte ki családnak - lapunk is osztozik a gyászban.
