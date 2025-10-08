október 8., szerda

Tragikus hirtelenséggel

46 perce

Gyászol a celldömölki roma közösség

#mindennapokban#Celldömölki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat#gyász#celldömölk

Sokan gyászolnak – Elhunyt Bakonyi László, a cigány nemzetiségi önkormányzat volt elnöke. Tragikus hirtelenséggel.

Vaol.hu

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Bakonyi László, a Celldömölki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnöke. Halála váratlanul érte mindazokat, akik ismerték – és akik most nehezen találják a szavakat - közölte a 9500.hu

Tragikus hirtelenséggel
Tragikus hirtelenséggel a cigány nemzetiségi önkormányzat volt elnöke
Forrás: VN-archív

Bakonyi László neve sokaknak ismerősen csengett Celldömölkön. Nemcsak tisztsége miatt, hanem azért, mert mindig ott volt, amikor segíteni kellett. Csendes, de határozott emberként állt ki másokért, sosem a háttérből irányított, hanem a mindennapokban, emberséggel, odafigyeléssel.

Akik ismerték, azt mondják: jó szívű, igaz ember volt. Olyan, akihez bátran lehetett fordulni, és aki mindig hitt abban, hogy a tisztelet és a megértés tartja össze az embereket.

Tragikus hirtelenséggel - Távozása nagy űrt hagy maga után – nemcsak a családjában, hanem Celldömölk utcáin, beszélgetéseiben, mindennapjaiban is.

- Nyugodjon békében, Bakonyi László. Emlékét sokáig őrizni fogják azok, akik ismerték - zárul a bejegyzés.

