Magyar tudósok találmányait kapcsolták az attrakciókhoz

1 órája

Veszélyes orosz hinta produkciót is bemutattak – Tudomány a porondon telt házzal a Magyar Nemzeti Cirkusszal

A napokban ismét Szombathelyen vendégszerepel a Magyar Nemzeti Cirkusz: Lendület című műsorukból láttunk ízelítőt pénteken – a (világ)számok fizikai, biológiai, kémiai és matematikai hátterét Sinkó Andrea és Kovacsics Bernadett magyarázták a Tudomány a porondon cirkuszpedagógiai órán.

Tóth Katalin

A vármegye minden részéből érkeztek általános és középiskolás diákok Európa egyik legelismertebb társulata, a Magyar Nemzeti Cirkusz rendhagyó Tudomány a prorondon tanórájára – a Csónakázótó szomszédságában felállított sátorban telt ház, hatalmas taps, sőt lábdobogás fogadta a lendületes műsorszámokat. Ezúttal is több százan bámulták a nem mindennapi trükköket, hallgatták az élőzenekart és a tanárnők produkciók utáni magyarázatait a sátorban. Tudomány a porondon: magyar tudósok találmányait kapcsolták az attrakciókhoz

Tudomány a porondon: orosz hinta szám
Tudomány a porondon: orosz hinta számot nem véletlenül nem látunk nap mint nap. Erőt, összeszokottságot, precizitást és bátorságot igényel a zsáner.
Fotó: Szendi Péter

Tudomány a porondon: magyar tudósok találmányait kapcsolták az attrakciókhoz

Réz Tamás konferanszié bevezetője után megtudhattuk: az idei Tudomány a porondon óra elnevezése duplán is érvényes, hiszen nemcsak tudományt keresnek az órát tartó tanárnők a cirkuszi számok mögött, hanem ráadásként magyar tudósok találmányait kapcsolták az attrakciókhoz. 

A porond kör alakú varázslatos területén Bolyai János párhuzamossági axiómája kelt életre. Az akrobatacsoport veszélyes és látványos orosz hinta számát nézve a diákok megértették a hintázás biológiáját és kémiáját. Erőt, összeszokottságot, precizitást és bátorságot igényel a zsáner. A nézőtéren ülők átélhették mindazt az izgalmat, amit a stressz egyik legnagyobb kutatója, Selye János a stresszelméletében leírt. Az egyensúly keresése több műsorszámnak is meghatározó eleme volt. Egyensúlyról tanulnak a gyerekek biológia és fizikaórán is, most élőben láthatták, milyen fontos, hogy teljesüljenek az egyensúlyozás feltételei. A bohóc egy zenés számot mutatott be két nappal a zene világnapja után, így magától értetődő, hogy Gershwin után szabadon előadott taxidudákra írt kompozíciót megpróbálták leszolmizálni.

Világszám: Stephan Dvorak 11 hengerrel tartotta meg az egyensúlyát.
Fotó: Szendi Péter

A Richter család világhírű lovasprodukcióival fellépett már számos cirkuszi műsorban. Most Szombathelyre meglepetésként pónik idomításával is készültek. A lovacskák remekül tudnak a libikókán játszani, a fizikatanárok pedig szemléletesen be tudják mutatni a gyerekeknek a forgatónyomaték fogalmát. Biológiai szempontból pedig a genetikájukat, megemlítve Festetics Imrét és genetikai törvényét. Az élménypedagógiai órával a résztvevők csatlakoztak a Világ legnagyobb órája programhoz, és az óra alkalmat kínált az állatok világnapjának megünneplésére is.

Tudomány a porondon

Fotók: Szendi Péter

A Magyar Nemzeti Cirkusz idei előadásának címe: Lendület. Aki megnézi az előadást a hétvégén, láthat egy bájos kutyaidomítást is. Sinkó Andrea azt javasolja, a kutyusokat nézve gondolkodjanak el azon, hogy vajon egy kicsi és egy nagy kutyának lehet-e ugyanakkora a lendülete.

 

