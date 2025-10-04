Veszélyes orosz hinta produkciót is bemutattak – Tudomány a porondon telt házzal a Magyar Nemzeti Cirkusszal

A vármegye minden részéből érkeztek általános és középiskolás diákok Európa egyik legelismertebb társulata, a Magyar Nemzeti Cirkusz rendhagyó Tudomány a prorondon tanórájára – a Csónakázótó szomszédságában felállított sátorban telt ház, hatalmas taps, sőt lábdobogás fogadta a lendületes műsorszámokat. Ezúttal is több százan bámulták a nem mindennapi trükköket, hallgatták az élőzenekart és a tanárnők produkciók utáni magyarázatait a sátorban. Tudomány a porondon: magyar tudósok találmányait kapcsolták az attrakciókhoz

Tudomány a porondon: orosz hinta számot nem véletlenül nem látunk nap mint nap. Erőt, összeszokottságot, precizitást és bátorságot igényel a zsáner.

Fotó: Szendi Péter

Réz Tamás konferanszié bevezetője után megtudhattuk: az idei Tudomány a porondon óra elnevezése duplán is érvényes, hiszen nemcsak tudományt keresnek az órát tartó tanárnők a cirkuszi számok mögött, hanem ráadásként magyar tudósok találmányait kapcsolták az attrakciókhoz.

A porond kör alakú varázslatos területén Bolyai János párhuzamossági axiómája kelt életre. Az akrobatacsoport veszélyes és látványos orosz hinta számát nézve a diákok megértették a hintázás biológiáját és kémiáját. Erőt, összeszokottságot, precizitást és bátorságot igényel a zsáner. A nézőtéren ülők átélhették mindazt az izgalmat, amit a stressz egyik legnagyobb kutatója, Selye János a stresszelméletében leírt. Az egyensúly keresése több műsorszámnak is meghatározó eleme volt. Egyensúlyról tanulnak a gyerekek biológia és fizikaórán is, most élőben láthatták, milyen fontos, hogy teljesüljenek az egyensúlyozás feltételei. A bohóc egy zenés számot mutatott be két nappal a zene világnapja után, így magától értetődő, hogy Gershwin után szabadon előadott taxidudákra írt kompozíciót megpróbálták leszolmizálni.

Világszám: Stephan Dvorak 11 hengerrel tartotta meg az egyensúlyát.

Fotó: Szendi Péter

A Richter család világhírű lovasprodukcióival fellépett már számos cirkuszi műsorban. Most Szombathelyre meglepetésként pónik idomításával is készültek. A lovacskák remekül tudnak a libikókán játszani, a fizikatanárok pedig szemléletesen be tudják mutatni a gyerekeknek a forgatónyomaték fogalmát. Biológiai szempontból pedig a genetikájukat, megemlítve Festetics Imrét és genetikai törvényét. Az élménypedagógiai órával a résztvevők csatlakoztak a Világ legnagyobb órája programhoz, és az óra alkalmat kínált az állatok világnapjának megünneplésére is.