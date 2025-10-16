2 órája
A fakitermelés nem erdőirtás - Milyen a jó tüzelő, mire figyeljünk vásárláskor?
Milyen a jó tüzelő? Mire figyeljünk vásárlásnál? Erről és a szociális tűzifaprogramról is kérdeztük a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársát.
Augusztus közepén megkezdődött és ütemterv szerint halad a szociális tűzifa kiszállítása Vas vármegyében. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. az önkormányzatok fogadóképességétől függően legkésőbb december közepéig mindenhova eljuttatja a már nyáron betárazott, alacsonyabb nedvességtartalmú tüzelőanyagot – tájékoztatta lapunkat Kardos Bendegúz fahasználati és kereskedelmi osztályvezető.
Már szállítják a tüzelőt a rászorulóknak
Emlékeztetett: a 2011-ben indított szociális tüzelőanyag kormányprogram az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeken segíti a rászoruló családokat. Évente országosan mintegy kétszázezer háztartás juthat így tűzifához. A sikeresen pályázó önkormányzatok a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól szerezhetik be a támogatásból a tűzifát. Az idei évben a Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel 112 önkormányzat kötött szerződést összesen 3412 köbméter szociális tűzifa megvásárlására, amely az előző évben igényelt mennyiségnél 58 köbméterrel több.
Megnőtt az érdeklődés a tűzifa iránt
A nyári hónapok gyengébb keresletét követően érezhetően megnőtt az érdeklődés a lakossági tűzifa iránt, amely az Erdészeti Igazgatóságok pénztáraiban, valamint online webáruházban is megvásárolható, 2 méteres hosszban. A befizetett tűzifa kiszállítását 60 napon belül vállalják, az átlagos kiszállítási idő a befizetéstől számított 3-4 hét – mondta el a szakember.
– A tűzifa vásárlás során fokozott figyelemmel kell eljárni, mert sok csaló hirdeti magát különböző online felületeken. Fontos, hogy a minden esetben megbízható, NÉBIH által ellenőrzött faanyagkereskedőtől szerezzük be a tűzifát, mert így az esetleges megkárosítás elkerülhető. A csalók kiszűréséhez jó támpontot nyújt a NÉBIH tájékoztatója – fűzte hozzá.
Ilyen a jó tűzifa
A jó tűzifa leegyszerűsítve a száraz, kemény lombos tűzifa, de a lágy lombos és fenyő tűzifa alacsonyabb fűtőértékét az alacsonyabb ár kompenzálja. Természetesen száraz tűzifát vásárolni szinte lehetetlen. A frissen kivágott fa nedvességtartalma nagyjából 50 százalék. A tüzelésre legalkalmasabb a légszáraz fa, melynek nedvességtartalma 18 százalék. Ezt kizárólag feldolgozott (hasított/darabolt) állapotában éri el, 1-1,5 éves szakszerű tárolást (fedett, jó szellőzésű helyen) követően, ezért fontos a tüzelőt felhasználás előtt legalább 1 évig száradni hagyni – magyarázta. Kitért arra is: a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kizárólag köbméterben számolva értékesít, de a kereskedőktől a tűzifát térfogatra és súlyra is vásárolhatunk. Előbbi mennyisége otthon is ellenőrizhető, míg a súlyra történő értékesítés esetén a kereskedő becsületességére van bízva a fogyasztó. További előnye a térfogatra vásárlásnak, hogy a száradás során a térfogat nagyjából 10 százalékot csökkenhet, míg a fa tömege a víztartalom csökkenése miatt akár 30-40 százalékát is.
A fakitermelés nem erdőirtás
A fakitermelés törvényileg szigorúan szabályozott keretek között történik, és nem jár erdőírtással. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vas vármegye erdeinek mintegy felét, 44.197 hektár állami tulajdonú erdőterületet kezel, 10 éves körzeti erdőtervek alapján. Az ebben meghatározott fakitermeléseket kizárólag az erdészeti hatóság felé történő bejelentést követően kezdi meg. Az előhasználatok (tisztítások, gyérítések) során a beteg, fejlődésükben elmaradott faegyedek kerülnek kitermelésre, ezzel további növőteret biztosítva az egészséges, jó növekedésű példányok számára. A véghasználatokat követően minden esetben elvégezzük az erdőfelújítást. Magyarország erdeinek élőfakészlete évről-évre jelentős mértékben gyarapodik, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt Vas vármegyei állami erdőkben 10 év alatt több mint 1 millió köbméterrel nőtt, 2024-ben elérte a 12,68 millió köbmétert, országosan pedig meghaladta a 410 millió köbmétert – mondta el érdeklődésünkre Kardos Bendegúz, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. fahasználati és kereskedelmi osztályvezetője.
