A fakitermelés nem erdőirtás - Milyen a jó tüzelő, mire figyeljünk vásárláskor?

Augusztus közepén megkezdődött és ütemterv szerint halad a szociális tűzifa kiszállítása Vas vármegyében. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. az önkormányzatok fogadóképességétől függően legkésőbb december közepéig mindenhova eljuttatja a már nyáron betárazott, alacsonyabb nedvességtartalmú tüzelőanyagot – tájékoztatta lapunkat Kardos Bendegúz fahasználati és kereskedelmi osztályvezető.

A szociális tűzifa szállítását 1 méteres hosszban végzi a Szombathelyi Erdészeti Zrt. – mutatja Merőtei Tivadar kerületvezető erdész

Fotó: Cseh Gábor

Már szállítják a tüzelőt a rászorulóknak

Emlékeztetett: a 2011-ben indított szociális tüzelőanyag kormányprogram az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeken segíti a rászoruló családokat. Évente országosan mintegy kétszázezer háztartás juthat így tűzifához. A sikeresen pályázó önkormányzatok a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól szerezhetik be a támogatásból a tűzifát. Az idei évben a Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel 112 önkormányzat kötött szerződést összesen 3412 köbméter szociális tűzifa megvásárlására, amely az előző évben igényelt mennyiségnél 58 köbméterrel több.

Megnőtt az érdeklődés a tűzifa iránt

A nyári hónapok gyengébb keresletét követően érezhetően megnőtt az érdeklődés a lakossági tűzifa iránt, amely az Erdészeti Igazgatóságok pénztáraiban, valamint online webáruházban is megvásárolható, 2 méteres hosszban. A befizetett tűzifa kiszállítását 60 napon belül vállalják, az átlagos kiszállítási idő a befizetéstől számított 3-4 hét – mondta el a szakember.

– A tűzifa vásárlás során fokozott figyelemmel kell eljárni, mert sok csaló hirdeti magát különböző online felületeken. Fontos, hogy a minden esetben megbízható, NÉBIH által ellenőrzött faanyagkereskedőtől szerezzük be a tűzifát, mert így az esetleges megkárosítás elkerülhető. A csalók kiszűréséhez jó támpontot nyújt a NÉBIH tájékoztatója – fűzte hozzá.

Ilyen a jó tűzifa

A jó tűzifa leegyszerűsítve a száraz, kemény lombos tűzifa, de a lágy lombos és fenyő tűzifa alacsonyabb fűtőértékét az alacsonyabb ár kompenzálja. Természetesen száraz tűzifát vásárolni szinte lehetetlen. A frissen kivágott fa nedvességtartalma nagyjából 50 százalék. A tüzelésre legalkalmasabb a légszáraz fa, melynek nedvességtartalma 18 százalék. Ezt kizárólag feldolgozott (hasított/darabolt) állapotában éri el, 1-1,5 éves szakszerű tárolást (fedett, jó szellőzésű helyen) követően, ezért fontos a tüzelőt felhasználás előtt legalább 1 évig száradni hagyni – magyarázta. Kitért arra is: a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kizárólag köbméterben számolva értékesít, de a kereskedőktől a tűzifát térfogatra és súlyra is vásárolhatunk. Előbbi mennyisége otthon is ellenőrizhető, míg a súlyra történő értékesítés esetén a kereskedő becsületességére van bízva a fogyasztó. További előnye a térfogatra vásárlásnak, hogy a száradás során a térfogat nagyjából 10 százalékot csökkenhet, míg a fa tömege a víztartalom csökkenése miatt akár 30-40 százalékát is.