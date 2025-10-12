október 12., vasárnap

Egyenruhások gyakorlata

Tűzoltók és katonák lepték el a Rába-partot - fotók

Komplex katonai gyakorlatot hajtottak végre a Rába egy vasi szakaszán.

Tűzoltók és katonák lepték el a Rába-partot - fotók

Forrás: Facebook/Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az állomány tagjai vízi átkelési gyakorlatot hajtottak végre egy komplex katonai gyakorlat részfeladataként. Mint írják, a vasi egység acélsodrony pályát épített ki a Rába folyó Ragyogó-híd alatti szakaszán. A gyakorlatot Sárvár hivatásos, Répcelak önkormányzati és Uraiújfalu önkéntes tűzoltói biztosították. Bejegyzésükben kiemelik, hogy mekkora élmény volt a Magyar Honvédség egyik legjobb alakulatával közösen részt venni egy ilyen megmérettetésen. A bejegyzéshez fotókat is csatoltak a katonák és a tűzoltók közös, Rába-parti gyakorlatáról. 

 

