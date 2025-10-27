Új játszótér az iskolában

Pócza Csaba, a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola igazgatója még a tanévnyitó tette ígéretet arra, hogy néhány héten belül teljesen új játékok várják majd a diákokat az udvaron. A régi eszközök elhasználódtak, megértek a cserére.

Teljesen megújult a büki iskola játszótere

Nagy öröm számunkra, hogy október eleje óta az iskolaudvaron az elfáradt játékok helyett csodálatos színekben pompázó, modern, többféle mozgásigényt kielégítő játszótér csalogatja a gyerekeket a kötetlen játékra – adták hírül az intézmény közösségi oldalán.

Kiemelték, nem csak a mozgáskoordináció fejlesztésére hivatottak ezek a játékok, hanem a gyerekek szépérzékére is hatnak. A büszkén lobogó magyar és büki zászló is messziről hívogatja a gyerekeket.

Köszönetet mondta egyúttal dr. Németh Sándor polgármesternek, valamint a képviselő-testületnek nagylelkű felajánlásért, amely tovább gazdagította az iskolát, a város gyerekeinek új lehetőséget adva a kulturált játékra.

Kicsik és nagyok egyaránt boldogan vették birtokba a játékokat.



