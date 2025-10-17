Új kávézó a vasi városban - új közösségi hely nyílt

A héten nyílt új kávézó Celldömölkön, a Vasvári Pál utcában. A hely napközben kávéval és könnyű ételekkel, estefelé pedig italválasztékkal várja a látogatókat.

Új kávézó Celldömölkön: kávé, péksütemény és olasz ételek

Forrás: Illusztráció/Freepik

Új kávézó Celldömölkön: napindításhoz és délutáni pihenéshez

A kínálatban többféle kávé, szendvics, friss croissant, valamint pizza is szerepel. Az esti órákban koktélokat is felszolgálnak, így a kávézó a nap különböző időszakaiban más-más hangulatot kínál.