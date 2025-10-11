Új kávézó nyílt Vas vármegyében

Nemrég írtunk arról, hogy folyamatosan zárnak be az üzletek a szombathelyi Fő téren, de azért nyitnak is vendéglátóhelyek vármegyénkben. Kiderült, újabb vasi helyen ihatunk meg egy finom feketét. A kőszegi Bécsikapu étterem hivatalos közösségi oldalán jelentették be az üzemeltetők, hogy az étterem szomszédságában kávézót is nyitottak. Nos, jelenleg ez Vas vármegye legújabb kávézója, ahol egyébként nem csak kávét, hanem különböző ajándéktárgyakat is lehet vásárolni: kettő az egyben.