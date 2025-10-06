Új látkép fogadja a Bükre utazókat

Bük átkelési szakaszán, a 3,5 kilométer hosszú Petőfi-, illetve Kossuth utca negyedén, mintegy egy kilométeres szakaszon van már csak villamos légvezeték.

Bükön 600 méter hosszan került a föld alá a villamos-vezeték

A Petőfi utca Csepreg felőli részén a munka idén tavasszal kezdődött. A nyáron pedig a villamosáram légvezetéke, 600 méter hosszan a föld alá került, valamint a meglévő 24 lámpaoszlopot korszerű LED-re cserélték.

- Sokkal szebb, városias vonása lett a településrésznek, ám nem csak emiatt építettük át – közölte dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. - A villamos légvezeték elöregedett, nagyobb szélben többször volt áram szünet. A hálózat cseréjével üzembiztosabb lett a szolgáltatás. A beruházás részeként a televízió, valamint az internet vezetékeit is kicseréltettük. Ahogy a transzformátort is.

A polgármester kiemelte, a hét évvel ezelőtt készült aszfaltot nem kellett felbontani. A beruházást a büki önkormányzat végeztette el, a mintegy 158 millió forintot saját forrásból fedezték.