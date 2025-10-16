Újraélesztés: Egy mozdulat, ami életet menthet - videó

Magyarországon évente körülbelül 24 000 ember hal meg hirtelen szívleállás miatt. A túlélés esélyét az határozza meg, hogy mennyire gyorsan ismerjük fel a bajt, és kezdjük meg az alapszintű újraélesztést.

Újraélesztés világnapja.

Fotó: HANGAI JOZSEF / Forrás: OMSZ

Október 16-a az újraélesztés világnapja

A világnapon a Sárvári Turisztikai Technikumban és a Sárvári Tinódi Gimnáziumban folytatódott az újraélesztési gyakorlat. Közel 150 sárvári diák ismerhette meg az újraélesztés folyamatát, és a középiskolásoknak a defibrillátor használatát is bemutatták.

Ön tudta? Hirtelen szívleállás esetén létfontosságú, hogy 4 percen belül megérkezzen a segítség, és megkezdődjön a mellkaskompresszió!

A videóban Horváth Balázs mentőtiszt mutatja meg, hogyan kell helyesen elvégezni az újraélesztést.

Tanuld meg, oszd meg, és segíts minél több embert!



