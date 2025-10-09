2 órája
Csütörtökön újranyitott a kőszegiek kedvelt áruháza - fotók
Csütörtöktől modernebb áruházban vásárolhat, aki Kőszegen a Rákóczi utcai Spar-t választja. Ott voltunk az újranyitás napján.
Az elmúlt hetekben korszerűsítették az áruház belső terét, csütörtökön felújítva újranyitotta szupermarketét Kőszegen a kiskereskedelmi lánc.
Újranyitott a Spar Kőszegen
Megtudtuk, a SPAR Magyarország folyamatosan fejleszti hálózatát Magyarországon: a Rákóczi utcai áruház mintegy 640 millió forintos beruházással újult meg. „A vásárlókat modern eladótér fogadja, amelyet teljesen új berendezésekkel, hűtőbútorokkal, zöldséges állványokkal, pékségbútorokkal és kasszákkal szereltek fel. A bejáratnál zöldség-gyümölcs részleg fogadja a vevőket, majd a csemegepult mellett a pékség és az önkiszolgáló grill kínálata következik. Az 548 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és öt önkiszolgáló kassza segíti a vásárlást. 54 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók várják a környékbelieket. A kőszegi áruház 20 embernek biztosít munkát.”, emelte ki a közleményben Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
Csütörtökön újranyitott a kőszegiek kedvelt áruházaFotók: Kámán Zoltán
Akciók is várják a vásárlókat: többek között a Gála alma, a sertésszűzpecsenye, a frissen sült kovászos cipó és a saját márkás száraztészta is kedvező áron kapható.