október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Modern eladótér fogad

51 perce

Csütörtökön újranyitott a kőszegiek kedvelt áruháza - fotók

Címkék#SPAR Magyarország#hálózat#kiskereskedelmi#Kőszegen

Csütörtöktől modernebb áruházban vásárolhat, aki Kőszegen a Rákóczi utcai Spar-t választja. Ott voltunk az újranyitás napján.

Vaol.hu

Az elmúlt hetekben korszerűsítették az áruház belső terét, csütörtökön felújítva újranyitotta szupermarketét Kőszegen a kiskereskedelmi lánc.

Az áruház-újranyitás pillanatai Kőszegen.
Az áruház-újranyitás pillanatai Kőszegen.
Fotó: Kámán Zoltán

Újranyitott a Spar Kőszegen

Megtudtuk, a SPAR Magyarország folyamatosan fejleszti hálózatát Magyarországon: a Rákóczi utcai áruház mintegy 640 millió forintos beruházással újult meg. „A vásárlókat modern eladótér fogadja, amelyet teljesen új berendezésekkel, hűtőbútorokkal, zöldséges állványokkal, pékségbútorokkal és kasszákkal szereltek fel. A bejáratnál zöldség-gyümölcs részleg fogadja a vevőket, majd a csemegepult mellett a pékség és az önkiszolgáló grill kínálata következik. Az 548 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és öt önkiszolgáló kassza segíti a vásárlást. 54 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók várják a környékbelieket. A kőszegi áruház 20 embernek biztosít munkát.”, emelte ki a közleményben Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. 

Csütörtökön újranyitott a kőszegiek kedvelt áruháza

Fotók: Kámán Zoltán

Akciók is várják a vásárlókat: többek között a Gála alma, a sertésszűzpecsenye, a frissen sült kovászos cipó és a saját márkás száraztészta is kedvező áron kapható.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu