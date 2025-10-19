október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együtt ropták kicsik és nagyok

1 órája

Az Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileumi gálaestjén jártunk - sok képpel!

Címkék#Csollányné Horváth Krisztina#Pesovár Ernő#jubileum#Ungaresca Táncegyüttes#Horváth Győző

Szép összművészeti gálaműsort adott az Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileuma alkalmából Tornyot raktam címmel és mottóval az Agora MSH-ban. Tánccal, zenével, jó szövegekkel kísért vetített képekkel, filmmel, a galérián rendezett kiállítással ünnepeltek felidézve az Ungaresca elmúlt évtizedeit.

Merklin Tímea
Az Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileumi gálaestjén jártunk - sok képpel!

Fotó: KSZ

Az est szerkesztői, Horváth Győző és Csollányné Horváth Krisztina – az Ungaresca Táncegyüttes vezetői – azért választották az erdélyi író-költő, Horváth István „Tornyot raktam” című írását a műsor címeként és mottójául, mert ebben ragadták meg a 70 év kitartó munkájának esszenciáját.  Az alapokat dr. Pesovár Ernő néprajztudós, koreográfus rakta le, aki 20 évig az együttes művészeti vezetője volt. A műsort ezért egy 1976-ban készült Pesovár Ernő „Rondó bolgár ritmusra” című koreográfiájával nyitották. Filmbejátszás idézte a múltat, az út egy részét, amelyet a régiek tapostak ki, és amelyen a maiak járhatnak, tisztelve az elődöket.          

Ungaresca
Az Ungaresca 70. jubileumi gálaestjén. Fotó: KSZ

Az Ungaresca jelképes tornyát sok-sok éven át ketten építették. Pesovár Ernő és a tanítványból alkotótárssá, koreográfussá és együttesvezetővé váló Horváth János Gedi, aki méltó őrzője, folytatója volt a pesovári szellemi örökségnek, a néptánc gondolati tartalmakat kifejező színpadi megjelenítésének. Gedi alkotásai közül az 1980-ban készült, az I. világháború halottainak emléket állító, „Mire a levelek lehullanak” című táncművet láthattuk. 

A gálán köszöntőt mondott és oklevelet adott át dr. Nemény András, Szombathely polgármestere az Ungaresca számára, azt kívánva, hogy „sose hunyjon ki ez a fény”, Vasvármegye képviseletében pedig dr. Balázsy Péter főjegyző, aki a „tisztelet és hála” érzéseit fogalmazta meg, kiemelve, amiből az Ungaresca példát ad: az örömöt, erőt és büszkeséget.  

Ungaresca
Az Ungaresca 70. jubileumi gáláján Horváth Győző  Vasvármegye elismerő oklevelét vehette át dr. Balázsy Péter jegyzőtől. Fotó: KSZ

 

A gálán az Ungaresca a legszebb emberi kapcsolatokról mesélt a tánc nyelvén. Horváth Győző „Titok a szerelem”című koreográfiáját láthattuk, majd az Ungaresca Senior Együttes Jávorics Krisztián: A viski dombtetőn című koreográfiáját mutatta be. A műsorral azonos című, „Tornyot raktam” koreográfiát a Küküllő mente és Magyarózd falu táncanyagára építette Horváth Győző. A Tornyot raktam című verset Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója adta elő.  

Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileumi gála

Fotók: Kóbor Szonja

Az Ungaresca táncának évtizedek óta kísérő zenekara az „alkotótárs értékű” Boglya. A mai Boglyában: Pirbus Virág és Horváth Bence hegedül, Pusztainé Sebők Lívia énekel, Vellai Ferenc klarinéton játszik, Földesi János és Németh Gyula a kontrás, Tarsoly György a cimbalmos, Ifj. Földesi János a bőgős. Műsorukban muravidéki dallamokat játszottak „Jaj de szépen zenélnek” címmel.

Ungaresca
A Boglya zenekar állandó kísérője és társalkotója az Ungaresca Táncegyüttesnek. Fotó: KSZ

A Vág-Garam köz „kurtaszoknyás falvaiból” hozott jókedvű táncokból is építkezett Csollányné Horváth Krisztina és Csollány Csaba koreográfiája, szintén az övék volt a „Színes csodává álmodni a múltat” – takaros szoknyák forgása, füge lábak ugrása, teli torokból való ének közvetítette azt a lenyűgöző erőt, amiből ma is lehet meríteni. Horváth Győző „Együtt, egymás mellett” című koreográfiája férfi táncban mutatta meg ugyanezt. Prikazovics Ferenc okította a legényeket a lányokkal való foglalatosságra Szabó T. Anna Szerelmes balladáját előadva: 

  • hogyan is suhognak a leányok bele a pergő-forgó táncba, 
  • keringenek, 
  • sürögnek, 
  • bűvölnek, 
  • férfiszívet kötöznek. 

A versbéli leányok persze életre is keltek, szlavóniai karikázót, kalalát jártak. Ez a tavaszi énekes-táncos falukerülés szokása volt, a húsvét előtti nagyböjti vasárnapon, templomozás után nótaszóval járták végig a falut. Csollányné Horváth Krisztina „Az én keszkenőmnek széle a közepe…” című koreográfiája elevenítette meg. A Boglya Mi van a csöbörben? című vasi összeállítást muzsikált, majd a dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is megmutatkoztak. 

A társ táncegyüttesek is köszöntötték az Ungaresca Táncegyüttest

Filmen láthattuk, hogyan dolgoznak ma a kicsik és a nagyok, milyenek a hétköznapok, a szereplések és az együttlétek, és milyenek a boldog ünnepi pillanatok. Az utolsó koreográfiát Pesovár Ernő táncleírásaiból és filmes gyűjtéseiből, valamint Lajtha László és Békefi Antal népzenei gyűjtéseit használva állította össze Csollányné Horváth Krisztina és Csollány Csaba. Végül a társ táncegyüttesek köszöntötték az ünnepelt Ungaresca Táncegyüttest. Az esten Gergó Judit konferált. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu