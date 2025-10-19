1 órája
Az Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileumi gálaestjén jártunk - sok képpel!
Szép összművészeti gálaműsort adott az Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileuma alkalmából Tornyot raktam címmel és mottóval az Agora MSH-ban. Tánccal, zenével, jó szövegekkel kísért vetített képekkel, filmmel, a galérián rendezett kiállítással ünnepeltek felidézve az Ungaresca elmúlt évtizedeit.
Fotó: KSZ
Az est szerkesztői, Horváth Győző és Csollányné Horváth Krisztina – az Ungaresca Táncegyüttes vezetői – azért választották az erdélyi író-költő, Horváth István „Tornyot raktam” című írását a műsor címeként és mottójául, mert ebben ragadták meg a 70 év kitartó munkájának esszenciáját. Az alapokat dr. Pesovár Ernő néprajztudós, koreográfus rakta le, aki 20 évig az együttes művészeti vezetője volt. A műsort ezért egy 1976-ban készült Pesovár Ernő „Rondó bolgár ritmusra” című koreográfiájával nyitották. Filmbejátszás idézte a múltat, az út egy részét, amelyet a régiek tapostak ki, és amelyen a maiak járhatnak, tisztelve az elődöket.
Az Ungaresca jelképes tornyát sok-sok éven át ketten építették. Pesovár Ernő és a tanítványból alkotótárssá, koreográfussá és együttesvezetővé váló Horváth János Gedi, aki méltó őrzője, folytatója volt a pesovári szellemi örökségnek, a néptánc gondolati tartalmakat kifejező színpadi megjelenítésének. Gedi alkotásai közül az 1980-ban készült, az I. világháború halottainak emléket állító, „Mire a levelek lehullanak” című táncművet láthattuk.
A gálán köszöntőt mondott és oklevelet adott át dr. Nemény András, Szombathely polgármestere az Ungaresca számára, azt kívánva, hogy „sose hunyjon ki ez a fény”, Vasvármegye képviseletében pedig dr. Balázsy Péter főjegyző, aki a „tisztelet és hála” érzéseit fogalmazta meg, kiemelve, amiből az Ungaresca példát ad: az örömöt, erőt és büszkeséget.
A gálán az Ungaresca a legszebb emberi kapcsolatokról mesélt a tánc nyelvén. Horváth Győző „Titok a szerelem”című koreográfiáját láthattuk, majd az Ungaresca Senior Együttes Jávorics Krisztián: A viski dombtetőn című koreográfiáját mutatta be. A műsorral azonos című, „Tornyot raktam” koreográfiát a Küküllő mente és Magyarózd falu táncanyagára építette Horváth Győző. A Tornyot raktam című verset Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója adta elő.
Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileumi gálaFotók: Kóbor Szonja
Az Ungaresca táncának évtizedek óta kísérő zenekara az „alkotótárs értékű” Boglya. A mai Boglyában: Pirbus Virág és Horváth Bence hegedül, Pusztainé Sebők Lívia énekel, Vellai Ferenc klarinéton játszik, Földesi János és Németh Gyula a kontrás, Tarsoly György a cimbalmos, Ifj. Földesi János a bőgős. Műsorukban muravidéki dallamokat játszottak „Jaj de szépen zenélnek” címmel.
A Vág-Garam köz „kurtaszoknyás falvaiból” hozott jókedvű táncokból is építkezett Csollányné Horváth Krisztina és Csollány Csaba koreográfiája, szintén az övék volt a „Színes csodává álmodni a múltat” – takaros szoknyák forgása, füge lábak ugrása, teli torokból való ének közvetítette azt a lenyűgöző erőt, amiből ma is lehet meríteni. Horváth Győző „Együtt, egymás mellett” című koreográfiája férfi táncban mutatta meg ugyanezt. Prikazovics Ferenc okította a legényeket a lányokkal való foglalatosságra Szabó T. Anna Szerelmes balladáját előadva:
- hogyan is suhognak a leányok bele a pergő-forgó táncba,
- keringenek,
- sürögnek,
- bűvölnek,
- férfiszívet kötöznek.
A versbéli leányok persze életre is keltek, szlavóniai karikázót, kalalát jártak. Ez a tavaszi énekes-táncos falukerülés szokása volt, a húsvét előtti nagyböjti vasárnapon, templomozás után nótaszóval járták végig a falut. Csollányné Horváth Krisztina „Az én keszkenőmnek széle a közepe…” című koreográfiája elevenítette meg. A Boglya Mi van a csöbörben? című vasi összeállítást muzsikált, majd a dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is megmutatkoztak.
A társ táncegyüttesek is köszöntötték az Ungaresca Táncegyüttest
Filmen láthattuk, hogyan dolgoznak ma a kicsik és a nagyok, milyenek a hétköznapok, a szereplések és az együttlétek, és milyenek a boldog ünnepi pillanatok. Az utolsó koreográfiát Pesovár Ernő táncleírásaiból és filmes gyűjtéseiből, valamint Lajtha László és Békefi Antal népzenei gyűjtéseit használva állította össze Csollányné Horváth Krisztina és Csollány Csaba. Végül a társ táncegyüttesek köszöntötték az ünnepelt Ungaresca Táncegyüttest. Az esten Gergó Judit konferált.