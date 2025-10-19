Az Ungaresca Táncegyüttes 70. jubileumi gálaestjén jártunk - sok képpel!

Az est szerkesztői, Horváth Győző és Csollányné Horváth Krisztina – az Ungaresca Táncegyüttes vezetői – azért választották az erdélyi író-költő, Horváth István „Tornyot raktam” című írását a műsor címeként és mottójául, mert ebben ragadták meg a 70 év kitartó munkájának esszenciáját. Az alapokat dr. Pesovár Ernő néprajztudós, koreográfus rakta le, aki 20 évig az együttes művészeti vezetője volt. A műsort ezért egy 1976-ban készült Pesovár Ernő „Rondó bolgár ritmusra” című koreográfiájával nyitották. Filmbejátszás idézte a múltat, az út egy részét, amelyet a régiek tapostak ki, és amelyen a maiak járhatnak, tisztelve az elődöket.

Az Ungaresca 70. jubileumi gálaestjén. Fotó: KSZ

Az Ungaresca jelképes tornyát sok-sok éven át ketten építették. Pesovár Ernő és a tanítványból alkotótárssá, koreográfussá és együttesvezetővé váló Horváth János Gedi, aki méltó őrzője, folytatója volt a pesovári szellemi örökségnek, a néptánc gondolati tartalmakat kifejező színpadi megjelenítésének. Gedi alkotásai közül az 1980-ban készült, az I. világháború halottainak emléket állító, „Mire a levelek lehullanak” című táncművet láthattuk.

A gálán köszöntőt mondott és oklevelet adott át dr. Nemény András, Szombathely polgármestere az Ungaresca számára, azt kívánva, hogy „sose hunyjon ki ez a fény”, Vasvármegye képviseletében pedig dr. Balázsy Péter főjegyző, aki a „tisztelet és hála” érzéseit fogalmazta meg, kiemelve, amiből az Ungaresca példát ad: az örömöt, erőt és büszkeséget.

Az Ungaresca 70. jubileumi gáláján Horváth Győző Vasvármegye elismerő oklevelét vehette át dr. Balázsy Péter jegyzőtől. Fotó: KSZ

A gálán az Ungaresca a legszebb emberi kapcsolatokról mesélt a tánc nyelvén. Horváth Győző „Titok a szerelem”című koreográfiáját láthattuk, majd az Ungaresca Senior Együttes Jávorics Krisztián: A viski dombtetőn című koreográfiáját mutatta be. A műsorral azonos című, „Tornyot raktam” koreográfiát a Küküllő mente és Magyarózd falu táncanyagára építette Horváth Győző. A Tornyot raktam című verset Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója adta elő.