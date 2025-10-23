október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Főhajtás

48 perce

Ünnepi megemlékezés: „maroknyi népünk egy akkora levegőt vett, hogy abból egész Európa friss oxigénhez jutott”

Címkék#V Németh Zsolt#forradalom#56#ünnep

Egy közösség addig szabad, amíg van bátorsága a saját lelkiismeretére hallgatni, igent mondani mindarra, amik vagyunk, és nemet mindenre, amik nem – a Vasváron tartott ünnepi megemlékezésen V. Németh Zsolt mondott beszédet.

Vaol.hu
Ünnepi megemlékezés: „maroknyi népünk egy akkora levegőt vett, hogy abból egész Európa friss oxigénhez jutott”

Koszorúzással kezdődött Vasváron az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi megemlékezés csütörtökön. Miután az egybegyűltek 17.30-kor a Főszolgabíró téren, az 56-os emlékműnél lerótták kegyeletüket, a megemlékezés a Nagy Gáspár Művelődési Központban folytatódott, ahol a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai adtak emlékműsort, valamint sor került az önkormányzati kitüntetések átadására is.

Vasvár - V. Németh Zsolt is koszorúzott

Fotók: Szendi Péter

Az ünnepi beszédet V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője mondta. – A Múzeumkert padján úgy érezzük, mellénk ül a múlt, és vele tisztábban látjuk a jövőnket is. A Szent Kereszt-templomban a boltozatra felnézve belegondolunk, mi mindenre képes a hitünk. A Főszolgabíró térre érve pedig úgy érezzük, ma még a házak is hátrébb húzódnak, hogy amíg emlékezünk, tágasabb legyen az ég is a szárnyas angyal fölött – fogalmazott az államtitkár, majd arról beszélt, hogy mikor felidézzük az 50-es évek világát, akkor átérezhetjük az elnyomás, a félelem és a bizalmatlanság légkörét, de azt is, hogy mikor az utcára özönlöttek az emberek, kiszélesedtek a pesti utcák, és a szabadságvágy végigsöpört az országon, maroknyi népünk egy akkora levegőt vett, hogy abból egész Európa friss oxigénhez jutott.

Ma is észre kell vennünk, ha fogy a levegő, ha elhalkul a hangunk, ha a közélet vagy a közbeszéd falai közé újra beszüremkednek az idegen elvek, a megalkuvás, a hiteltelenség. Ma, amikor ’48 és ’56 örököseiként már szabadon dönthetünk, szabadon szólhatunk és szabadon élhetünk, talán nem is érezzük, mekkora felelősség ez.

Ünnepi megemlékezés. A szuverenitás nemcsak országos ügy

A szuverenitás nem csak országos ügy, hanem a mindennapi emberé is: a szülőé, aki értékrendet ad át a gyerekeinek; a tanáré, aki hozzáférhetővé teszi az igazságot; a közösségvezetőé, aki bátorít, hogy önazonos úton járjunk. Ha ’56 valamire megtanított bennünket, az az, hogy egy közösség addig szabad, amíg van bátorsága a saját lelkiismeretére hallgatni, igent mondani mindarra, amik vagyunk, és nemet mindenre, amik nem.

Bátorságot emberi példákból meríthetünk, az ’56-os egyetemisták, munkások, katonák, a pesti srácok példájából, akik helyet kértek a magyar szabadságnak. A magyar vidék, köztük a vasvári emberek példájából, akik nem voltak ott a harcok közepén, de imával, emberséggel helyet csináltak a forradalom eszméinek a szívükben. ’56 hősei nélkül ma nem lennének szabadon bejárható, tágas tereink, a hétköznapok hősei nélkül pedig nem volnának ezek a terek élettel és színekkel teliek. Gondoljunk ma erre, amikor végigsétálunk Vasvár szeretett terein, és legyen bátorságunk melléjük állni, és követni a példájukat – ne csak a mai ünnepen, hanem mindennap! – zárta gondolatait a képviselő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu