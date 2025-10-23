5 órája
Ünnepi megemlékezés: „maroknyi népünk egy akkora levegőt vett, hogy abból egész Európa friss oxigénhez jutott”
Egy közösség addig szabad, amíg van bátorsága a saját lelkiismeretére hallgatni, igent mondani mindarra, amik vagyunk, és nemet mindenre, amik nem – a Vasváron tartott ünnepi megemlékezésen V. Németh Zsolt mondott beszédet.
Koszorúzással kezdődött Vasváron az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi megemlékezés csütörtökön. Miután az egybegyűltek 17.30-kor a Főszolgabíró téren, az 56-os emlékműnél lerótták kegyeletüket, a megemlékezés a Nagy Gáspár Művelődési Központban folytatódott, ahol a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai adtak emlékműsort, valamint sor került az önkormányzati kitüntetések átadására is.
Vasvár - V. Németh Zsolt is koszorúzottFotók: Szendi Péter
Az ünnepi beszédet V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője mondta. – A Múzeumkert padján úgy érezzük, mellénk ül a múlt, és vele tisztábban látjuk a jövőnket is. A Szent Kereszt-templomban a boltozatra felnézve belegondolunk, mi mindenre képes a hitünk. A Főszolgabíró térre érve pedig úgy érezzük, ma még a házak is hátrébb húzódnak, hogy amíg emlékezünk, tágasabb legyen az ég is a szárnyas angyal fölött – fogalmazott az államtitkár, majd arról beszélt, hogy mikor felidézzük az 50-es évek világát, akkor átérezhetjük az elnyomás, a félelem és a bizalmatlanság légkörét, de azt is, hogy mikor az utcára özönlöttek az emberek, kiszélesedtek a pesti utcák, és a szabadságvágy végigsöpört az országon, maroknyi népünk egy akkora levegőt vett, hogy abból egész Európa friss oxigénhez jutott.
Ma is észre kell vennünk, ha fogy a levegő, ha elhalkul a hangunk, ha a közélet vagy a közbeszéd falai közé újra beszüremkednek az idegen elvek, a megalkuvás, a hiteltelenség. Ma, amikor ’48 és ’56 örököseiként már szabadon dönthetünk, szabadon szólhatunk és szabadon élhetünk, talán nem is érezzük, mekkora felelősség ez.
Ünnepi megemlékezés. A szuverenitás nemcsak országos ügy
A szuverenitás nem csak országos ügy, hanem a mindennapi emberé is: a szülőé, aki értékrendet ad át a gyerekeinek; a tanáré, aki hozzáférhetővé teszi az igazságot; a közösségvezetőé, aki bátorít, hogy önazonos úton járjunk. Ha ’56 valamire megtanított bennünket, az az, hogy egy közösség addig szabad, amíg van bátorsága a saját lelkiismeretére hallgatni, igent mondani mindarra, amik vagyunk, és nemet mindenre, amik nem.
Bátorságot emberi példákból meríthetünk, az ’56-os egyetemisták, munkások, katonák, a pesti srácok példájából, akik helyet kértek a magyar szabadságnak. A magyar vidék, köztük a vasvári emberek példájából, akik nem voltak ott a harcok közepén, de imával, emberséggel helyet csináltak a forradalom eszméinek a szívükben. ’56 hősei nélkül ma nem lennének szabadon bejárható, tágas tereink, a hétköznapok hősei nélkül pedig nem volnának ezek a terek élettel és színekkel teliek. Gondoljunk ma erre, amikor végigsétálunk Vasvár szeretett terein, és legyen bátorságunk melléjük állni, és követni a példájukat – ne csak a mai ünnepen, hanem mindennap! – zárta gondolatait a képviselő.