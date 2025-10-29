Út otthontámogatási program a közszolgálatban dolgozóknak!

Jó tudi
"Új otthontámogatási program a közszolgálatban dolgozóknak! Köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak!"- hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Vámos Zoltán főispán. Mint írta: Egymillió forintos otthontámogatást vezetünk be a közszolgálati dolgozóknak 2026. január 1-jétől." A bejegyzés szerint azt lakáshiteltörlesztésre vagy új hitel önerejéhez is felhasználhatják az érintettek.
