Jó tudi

21 perce

Út otthontámogatási program a közszolgálatban dolgozóknak!

Címkék#otthonteremtés#közszolgálat#Vámos Zoltán#otthonteremtési támogatás

Vaol.hu

"Új otthontámogatási program a közszolgálatban dolgozóknak! Köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak!"- hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Vámos Zoltán főispán. Mint írta: Egymillió forintos otthontámogatást vezetünk be a közszolgálati dolgozóknak 2026. január 1-jétől." A bejegyzés szerint azt lakáshiteltörlesztésre vagy új hitel önerejéhez is felhasználhatják az érintettek.  

 

 

