október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

50 milliós útfelújítás a Virág-hegyen!

Címkék#Szemes István#V Németh Zsolt#vidékfejlesztési program

A Vidékfejlesztési Program célja, hogy a kistelepülések ne csak megmaradjanak, de gyarapodjanak is. Ebbe a sorba illeszkedik a kámi Virág-hegy útfelújítása is, amelynek az arborétum miatt idesereglő látogatók miatt különösen nagy a jelentősége.

Budai Dávid

Az alig több mint 400 lelket számláló Kám, azon szerencsés települések közé tartozik, amelyiknek két hegye is van, a kisebbik a Virág-, a nagyobbik az Öreg-hegy, ezúttal a Virág-hegyiek örülhettek ugyanis pénteken délelőtt átadták azt a közel 50 millió forintból megvalósult – egyébként már tavaly elkészült – útfelújítást, amit egy sikeres állami pályázat segítségével sikerült megvalósítani.

Virág-hegyi útfelújítás: Szemes István polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő az útátadón
Virág-hegyi útfelújítás: Szemes István polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő az útátadón Fotó: Novák Roland

Szemes István polgármester az útátadón hangsúlyozta, céljuk, hogy a Virág-hegyi pincéket, mint turisztikai látványosságot – különösen a gyalogosan érkezők számára – összekapcsolják az arborétummal. A könnyebb tájékozódást a tervek szerint a jövőben táblák segítik majd. Az elmúlt 5-6 évben a Virág-hegyen komoly fejlesztéseket hajtottak végre, van víz, van napelemekkel megoldott közvilágítás és ahogyan a mostani átadó is jól példázza, van egy folyamatosan fejlődő úthálózat is.

Kámban a nyár vége az iskolakezdést, a szüretet, kirándulásokat jelenti, és ezúttal a felújított külterületi utak átadását is. Az utak állapota, a megközelíthetőség és a mobilitás miatt mindenhol fontos, de különösen az egy olyan településen, ahová az egész országból ezrek kelnek útra évente többször is – emlékeztetett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő. Az államtitkár ezt követően felidézte a közelmúlt, falut érintő fejlesztéseit, egyben hangsúlyozta, a kormány Vidékfejlesztési Programja éppen azért indult, hogy a vidéki települések ne csupán megmaradjanak, hanem gyarapodjanak, fejlődjenek.

Példátlan ütemben zajlanak az útfelújítások

A hazai közúthálózat most folyó, eddig példátlan ütemű, mostani fejlesztése is ennek a közös jövőképnek a része. A feladat nagyságát jól érzékelteti, hogy hazánkban mintegy 200 ezer kilométernyi közút van, amit ha kétszer egymás mögé fektetnénk, akkor az elérne a Holdig.

A z itt élők számára Kám a legfontosabb, a faluszépítő egyesületnek és az önkéntes tűzoltóknak ugyanúgy, mint az itt élő borosgazdáknak, a falu legszebb korú emberének, vagy az idén született öt kámi kisbabának. – Kívánom, hogy a most felújított utak legyenek mindannyiunknak, mindannyiuknak hasznára, örömére – hangsúlyozta a képviselő, majd a szőlősgazdáknak elmondott néhány biztató szó után a felújított utak megáldására is sor került.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu