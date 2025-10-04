50 milliós útfelújítás a Virág-hegyen!

Az alig több mint 400 lelket számláló Kám, azon szerencsés települések közé tartozik, amelyiknek két hegye is van, a kisebbik a Virág-, a nagyobbik az Öreg-hegy, ezúttal a Virág-hegyiek örülhettek ugyanis pénteken délelőtt átadták azt a közel 50 millió forintból megvalósult – egyébként már tavaly elkészült – útfelújítást, amit egy sikeres állami pályázat segítségével sikerült megvalósítani.

Virág-hegyi útfelújítás: Szemes István polgármester és V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő az útátadón Fotó: Novák Roland

Szemes István polgármester az útátadón hangsúlyozta, céljuk, hogy a Virág-hegyi pincéket, mint turisztikai látványosságot – különösen a gyalogosan érkezők számára – összekapcsolják az arborétummal. A könnyebb tájékozódást a tervek szerint a jövőben táblák segítik majd. Az elmúlt 5-6 évben a Virág-hegyen komoly fejlesztéseket hajtottak végre, van víz, van napelemekkel megoldott közvilágítás és ahogyan a mostani átadó is jól példázza, van egy folyamatosan fejlődő úthálózat is.

Kámban a nyár vége az iskolakezdést, a szüretet, kirándulásokat jelenti, és ezúttal a felújított külterületi utak átadását is. Az utak állapota, a megközelíthetőség és a mobilitás miatt mindenhol fontos, de különösen az egy olyan településen, ahová az egész országból ezrek kelnek útra évente többször is – emlékeztetett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő. Az államtitkár ezt követően felidézte a közelmúlt, falut érintő fejlesztéseit, egyben hangsúlyozta, a kormány Vidékfejlesztési Programja éppen azért indult, hogy a vidéki települések ne csupán megmaradjanak, hanem gyarapodjanak, fejlődjenek.

Példátlan ütemben zajlanak az útfelújítások

A hazai közúthálózat most folyó, eddig példátlan ütemű, mostani fejlesztése is ennek a közös jövőképnek a része. A feladat nagyságát jól érzékelteti, hogy hazánkban mintegy 200 ezer kilométernyi közút van, amit ha kétszer egymás mögé fektetnénk, akkor az elérne a Holdig.

A z itt élők számára Kám a legfontosabb, a faluszépítő egyesületnek és az önkéntes tűzoltóknak ugyanúgy, mint az itt élő borosgazdáknak, a falu legszebb korú emberének, vagy az idén született öt kámi kisbabának. – Kívánom, hogy a most felújított utak legyenek mindannyiunknak, mindannyiuknak hasznára, örömére – hangsúlyozta a képviselő, majd a szőlősgazdáknak elmondott néhány biztató szó után a felújított utak megáldására is sor került.