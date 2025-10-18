Teljes útlezárás lesz Farkasfa és Apátistvánfalva között

október 18., szombat

A Magyar Falu Program keretén belül végez burkolatjavítás munkálatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Farkasfa-Orfalu-Apátistvánfalva 7456-os jelű összekötő úton, Farkasfa és Orfalu között - derült ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményéből.

A felújítási munkák  2025. október 21. és október 22-én, majd azt követően október 27-én, munkanapokon 7 óra 00 és 17 óra között zajlanak, melynek idejére teljes útlezárást vezetnek be a szakemberek, ezért terelőúton lehet közlekedni. A lezárt útszakasz két végén jelzőőrök irányítják majd a forgalmat. Mivel nem a teljes szakaszon zajlik a munkavégzés, de forgalombiztonsági okokból szükséges a teljes szakasz lezárása, ezért a közlekedők úticéljuktól függően a jelzőőrök helyszíni tájékoztatása alapján a lezárt útszakaszra, a munkaterület határáig indokolt esetben behajthatnak. A megkülönböztető jelzést használó járművek a munkaterületen át tudnak haladni, de a Volánbusz járművei nem tudnak közlekedni. Terelőútnak a Farkasfa-Máriaújfalu-Apátistvánfalva útvonal van kijelölve.

