3 órája
Teljes útlezárás: egész nap nem lehet használni a gyorsforgalmi fontos szakaszát
Fontos hírt közölt a MKIF Zrt. Egy teljes napra lezárják a gyorsforgalmi út egyik fontos szakaszát. Az útlezárás kedden kora reggel kezdődik és szerda hajnalig tart az M85-ös autóúton.
A kötelező féléves munkákat végzik az M85-ös autóúton kedden egész nap és szerda hajnalban, ezért lesz útlezárás. Egy teljes napra lezárják a gyorsforgalmi egyik fontos szakaszát - írja a MKIF Zrt. az út fenntartója.
Útlezárás: egy napra lezárják az alagutat, kerülni kell
A lezárásra 2025. 10. 14-én a kora reggeli óráktól 15-én hajnali 5-ig kerül sor. A korlátozás az M85-ös autóút a 93-as és a 88-as km-ek közötti szakaszát érinti, mert
a kötelező féléves munkákat végzik az alagútban.
Az M85 lezárás ideje alatt többek között letisztítják a falakat, a kamerákat, lámpatesteket, ellenőrzik a szenzorokat, elvégzik a segélykérő telefonok, ventillátorok karbantartását, elvégzik az eszközök kötelező felülvizsgálatát.
Az M85 autóút Győr és Sopron közötti fontosabb csomópontjai: Csorna, Kapuvár, Fertőszentmiklós.
Ez a lehetőség: így kerülheted ki az útlezárást
- Az M85 kerülőút lehet, ha régi 85-ös főutat választod azon a szakaszon, ami szinte párhuzamosan fut az M85-ös autóúttal.
- A régi 85-ös főút jól járható, bár lakott településeken visz át, így lassabb: körülbelül 7-9 perccel tart tovább, ha ezt a kerülőutat választod.
Megvan a dátum, hogy mire készül el a kerékpárút az osztrák határig - fotók