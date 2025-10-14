Teljes útlezárás: egész nap nem lehet használni a gyorsforgalmi fontos szakaszát

A kötelező féléves munkákat végzik az M85-ös autóúton kedden egész nap és szerda hajnalban, ezért lesz útlezárás. Egy teljes napra lezárják a gyorsforgalmi egyik fontos szakaszát - írja a MKIF Zrt. az út fenntartója.

Útlezárás:a kötelező féléves munkákat végzik az alagútban

Forrás: kisalföld.hu

Útlezárás: egy napra lezárják az alagutat, kerülni kell

A lezárásra 2025. 10. 14-én a kora reggeli óráktól 15-én hajnali 5-ig kerül sor. A korlátozás az M85-ös autóút a 93-as és a 88-as km-ek közötti szakaszát érinti, mert

a kötelező féléves munkákat végzik az alagútban.

Az M85 lezárás ideje alatt többek között letisztítják a falakat, a kamerákat, lámpatesteket, ellenőrzik a szenzorokat, elvégzik a segélykérő telefonok, ventillátorok karbantartását, elvégzik az eszközök kötelező felülvizsgálatát.

Az M85 autóút Győr és Sopron közötti fontosabb csomópontjai: Csorna, Kapuvár, Fertőszentmiklós.

Útlezárás lesz az M85-ös autóúton, szerda hajnalig

Ez a lehetőség: így kerülheted ki az útlezárást