Negyedszázadon át működött úttörőtábor Apátistvánfalván – egy része már az enyészeté - fotók

1964. július közepétől fogadta a vasi gyerekeket – kisdobosokat és úttörőket – a járási úttörőtábor Apátistvánfalván, és egy-egy szezonban több százan érkeztek ide.

Úttörőtábor Apátistvánfalván: lassan az enyészeté lesz néhány épület.

Fotó: Szendi Péter

Úttörőtábor Apátistvánfalván, így néz ki most

„Ezen a helyen működött 1964 és 1989 között a Szentgotthárdi, majd a Körmendi járás úttörőtábora. Huszonöt éves fennállása alatt több ezer úttörőnek és kisdobosnak adott életre szóló élményt” – áll az Apát panzió falán elhelyezett, az apátistvánfalvai úttörőtábornak emléket állító táblán. A tábor egykori központi épülete ad helyet az átalakított és azóta még inkább megszépült, felújított panziónak és a Hajdina étteremnek.

Az apátistvánfalvai úttörőtábornak emléket állító tábla az Apát panzió falán.

Fotó: Szendi Péter

A fotók a panziótól 80-100 méterre a domboldalban, magas fák között megbúvó határ menti tábor felső épületébe is elkalauzolnak bennünket, amelyben annak idején négy nagyobb és két kisebb hálókörletet alakítottak ki. A kíváncsi szemek elől rejtve marad a terület, az épületek. Ma üresek a helyiségek, kiürült az alakulótér is, nincs már zászlófelvonás, nincsenek éjszakai számháborúk, határsértő-elfogások határőr-kutyákkal és az udvari bádog mosdóvályúk sem látszanak. A hálókban piros huzatú emeletes ágyak, régi üstök, ütött-kopott takarók, megsárgult párnák és egymásra hányt székek őrzik a tábori élet nyomát.

A múlt emlékei.

Fotó: Szendi Péter

