Üzemanyag: durva áremelkedés jön a kutakon!

Ahogyan azt korábban megírtuk, komoly drágulás várható a hazai töltőállomásokon, a jóslat pedig máris beteljesedett, ugyanis rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében. A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

Üzemanyag: komoly áremelkedés jön a kutakon, ami főleg a dízeleseknek fog fájni

Fotó: VN/Gombos Kálmán

A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 574 Ft/liter, gázolaj: 578 Ft/liter.

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Celldömölk, Kolozsvár utca (561 forint/10.27.); Körmend, Sport utca (566 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (567 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (568,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (570 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (570 forint/10.23.); Szombathely, Zanati út; Szentgotthárd 8-as út; Sajtoskál 84-es út (571 forint/10.23.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca (566 forint/10.27.); Körmend, Sport utca (570 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (571 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (572,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (574 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (575 forint/10.23.); Szombathely, Csaba út, Körmendi út, Rumi út; Hegyfalu 84/86-os főutak kereszteződése; Kőszeg, Szombathelyi út; Körmend, Rákóczi út (576,9 forint/10.23.)















