október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

1 órája

Üzemanyag: durva áremelkedés jön a kutakon!

Címkék#olajszankció#nyersolaj#átlagár#benzin

A főként Oroszországot sújtó olajszankciók hatására öt százalékot drágult a nyersolaj, ennek hatását a felhasználók már holnap érzékelhetik az üzemanyagárakban.

Vaol.hu

Ahogyan azt korábban megírtuk, komoly drágulás várható a hazai töltőállomásokon, a jóslat pedig máris beteljesedett, ugyanis rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében. A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik kedden. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

Üzemanyag: komoly áremelkedés jön a kutakon, ami főleg a dízeleseknek fog fájni
Üzemanyag: komoly áremelkedés jön a kutakon, ami főleg a dízeleseknek fog fájni 
Fotó: VN/Gombos Kálmán

A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 574 Ft/liter, gázolaj: 578 Ft/liter.

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Celldömölk, Kolozsvár utca (561 forint/10.27.); Körmend, Sport utca (566 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (567 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (568,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (570 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (570 forint/10.23.); Szombathely, Zanati út; Szentgotthárd 8-as út; Sajtoskál 84-es út (571 forint/10.23.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca (566 forint/10.27.); Körmend, Sport utca (570 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (571 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (572,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (574 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (575 forint/10.23.); Szombathely, Csaba út, Körmendi út, Rumi út; Hegyfalu 84/86-os főutak kereszteződése; Kőszeg, Szombathelyi út; Körmend, Rákóczi út (576,9 forint/10.23.)


 


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu