1 órája
Itt a bejelentés: így alakulnak holnaptól az üzemanyagárak!
Folytatódik az októberi áresés az üzemanyagoknál, ezúttal a dízelesek örülhetnek, nekik érdemes lehet holnapig várni a tankolással. Tavaly ilyenkor 18 és 23 forinttal voltak magasabbak az árak.
A héten, szerdán a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, míg a benzin beszerzési ára ezúttal nem változik. A hétfői árcsökkenés után kedden az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 582 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter. Legutóbb szeptember 30-ára jelentettek be áremelést, azóta minden árváltozás egyben árcsökkenést is jelentett a hazai üzemanyagpiacon. Egy éve, ugyanebben az időszakban a benzin átlagára 18, míg a gázolajé 23 forinttal volt magasabb.
Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:
A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Körmend, Sport utca (570 forint/10.07.), Szombathely, Söptei út (571 forint/10.07.), Torony, Felsőőri utca (572 forint/10.07.), Nádasd, Petőfi utca (572,9 forint/10.07.)
Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Körmend, Sport utca (574 forint/10.07.), Szombathely, Söptei út (575 forint/10.07.), Nádasd, Petőfi utca (576,9 forint/10.07.), Torony, Felsőőri utca (578 forint/10.07.)