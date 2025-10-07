Itt a bejelentés: így alakulnak holnaptól az üzemanyagárak!

A héten, szerdán a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, míg a benzin beszerzési ára ezúttal nem változik. A hétfői árcsökkenés után kedden az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 582 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter. Legutóbb szeptember 30-ára jelentettek be áremelést, azóta minden árváltozás egyben árcsökkenést is jelentett a hazai üzemanyagpiacon. Egy éve, ugyanebben az időszakban a benzin átlagára 18, míg a gázolajé 23 forinttal volt magasabb.

Idén októberben még egyszer sem emelkedett az üzemanyagár Forrás: MW-archív

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Körmend, Sport utca (570 forint/10.07.), Szombathely, Söptei út (571 forint/10.07.), Torony, Felsőőri utca (572 forint/10.07.), Nádasd, Petőfi utca (572,9 forint/10.07.)

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Körmend, Sport utca (574 forint/10.07.), Szombathely, Söptei út (575 forint/10.07.), Nádasd, Petőfi utca (576,9 forint/10.07.), Torony, Felsőőri utca (578 forint/10.07.)